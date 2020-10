MagSafe: carregador sem fios da Apple é extremamente lento nos iPhones antigos

Há pouco mais de uma semana, a Apple apresentou ao mundo o seu novo iPhone 12. E no mesmo evento, foram ainda apresentados novos produtos, como por exemplo o novo carregador sem fios da marca, designado MagSafe. O equipamento surpreendeu os consumidores uma vez que moderniza a forma como se recarrega a bateria do iPhone.

Mas este carregador também funciona em iPhones mais antigos. No entanto, de acordo com os vários testes, parece que, nesses, o MagSafe apresenta um desempenho extremamente lento.

No evento da Apple, que aconteceu no passado dia 13 de outubro, a empresa da maçã apresentou ao mundo os seus tão aguardados novos iPhone 12.

Mas foram anunciadas muitas outras novidades, entre elas o carregador sem fios MagSafe. Este equipamento conta com ímanes alinhados de forma a fixar-se nos novos iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, oferecendo uma capacidade de carregamento sem fios até 15 W, ainda mais rápido.

O MagSafe mantém a compatibilidade com o carregamento Qi e, assim, permite um carregamento wireless também no iPhone 8 ou posterior, bem como nos modelos AirPods com caixa de carregamento sem fios. No entanto, a funcionalidade de alinhamento magnético aplica-se apenas ao iPhone 12 e ao iPhone 12 Pro.

O carregador terá que ser comprado em separado e está à venda na loja da Apple por 45 euros.

MagSafe é muito lento a carregar iPhones antigos

Apesar de também poder ser usado em iPhones mais antigos, a verdade é que o seu desempenho é irritantemente lento nestes casos.

Esta foi a conclusão a que chegou o MacRumors depois de alguns testes que fez ao novo carregador wireless da Apple. O site realizou dois testes com MagSafe no iPhone XS Max e chegou à conclusão que talvez seja melhor usar o carregamento tradicional para este smartphone. Para o efeito foi descarregada a bateria até 1%, ativado o modo avião e colocado o iPhone XS Max a carregar durante meia hora.

No primeiro teste, o carregador conseguiu carregar o iPhone XS Max até 13% em 30 minutos. Já no segundo teste, a bateria chegou aos 14% no mesmo período de tempo.

Comparativamente a outros carregadores sem fios baseados em Qi, o novo equipamento da Apple é bastante mais lento. O MacRumors comparou o desempenho do MagSafe com um carregador Qi de 7,5 W e verificou uma maior rapidez deste último.

Ou seja, um carregador Qi de 7,5 W é capaz de carregar a bateria do iPhone mais antigo até cerca de 25% em meia hora. Em termos comparativos, é quase o dobro daquilo que o MagSafe consegue. Noutro teste ao iPhone XS Max com um carregador Belkin 7,5 W, o smartphone carregou 26% em 30 minutos.

Assim, apesar de o MagSafe funcionar perfeitamente nos novos iPhone 12, depois destes testes o site aconselha a quem tem um modelo mais antigo a não investir neste novo carregador wireless da Apple.

