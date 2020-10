No evento em que apresentou o novo iPhone 12 e os seus vários modelos, a Apple revelou outras novidades no campo dos acessórios. Estes são desenhados para estes novos equipamentos, mas podem ser usados pelos modelos anteriores, por vezes perdendo funcionalidades.

Um destes acessórios foi o carregador MagSafe, criado para carregar sem fios o iPhone 8 ou posterior, assim como os modelos de AirPods com uma caixa de carregamento sem fios. Este tem uma particularidade única e exclusiva para o novo iPhone, mas afinal há outros smartphones que a podem usar, como o Pixel 5 da Google.

Magsafe, o acessório ideal para o iPhone 12

A aposta da Apple no campo do carregamento sem fios tem sido grande nos últimos anos. Depois de dar esta capacidade ao iPhone, criou este ano o Magsafe, que melhora o carregamento Qi convencional. Além disso, criou no iPhone 12 o alinhamento magnético, que garante a melhor experiência no momento da carga.

A experiência de alinhamento magnético aplica-se apenas aos modelos iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Fez desta capacidade um exclusivo do novo iPhone, graças à presença de ímanes no seu interior, que posicionam o carregador de forma perfeita e o impedem de se desligar. Esperava-se ser uma funcionalidade única no novo iPhone, mas afinal há outros smartphones que a podem usar.

Ímanes são a arma secreta da Apple

Poucos dias do iPhone 12 chegar aos utilizadores, a Apple começou a enviar o Magsafe a quem o encomendou do site da empresa. Este foi já avaliado e uma descoberta foi feita. Como pode ser visto no vídeo acima (04:33), tudo funciona de forma perfeita no Pixel 5 da Google, sem o Magsafe cair e ficando preço com os ímanes.

A única diferença que foi detetada está na capacidade de carregamento. No caso do iPhone 12 esta atinge os 15 W e no Pixel 5 da Google fica limitado aos 12W. Ainda assim, este carregador sem fios fica preso, sem cair, tal como acontece no novo iPhone e não acontece nos modelos anteriores.

Pixel 5 da Google pode usá-lo ao máximo

A forma de conseguir isto no Pixel da Google é simples. Mesmo tendo um corpo de alumínio, que não é condutor, há áreas diferentes. No centro existe uma zona coberta com plástico, onde está a área de carregamento sem fios e os ímanes usados para alinhar o carregador.

Já se esperava que este carregador funcionasse com outros smartphones, para o carregamento sem fios. Curiosamente não carrega o Apple Watch. O que não se esperava era que a Google tivesse esta funcionalidade no Pixel 5, antes do lançamento do iPhone 12.