Sony vai ajustar a ventoinha da PlayStation 5 com de atualizações do sistema

Um engenheiro da consola da Sony afirmou que a ventoinha da nova PlayStation 5 será ajustada e melhorada através de atualizações do sistema. Assim, esta funcionalidade torna-se uma boa notícia para todos aqueles que estão a pensar comprar a nova PS5. Os jogadores podem contar com melhorias à medida que este componente vai sendo usado ao longo do tempo.

O ajuste deste componente é importante para permitir a refrigeração adequada sem prejudicar o desempenho da consola, assim como da experiência de jogabilidade.

Ventoinha da PS5 vai ser ajustada através de atualizações ao sistema

Se está a pensar comprar a nova PlayStation 5, então tem mais um motivo para o motivar nessa decisão. A ventoinha da consola de quinta geração da Sony vai poder ser ajustada e melhorada através de atualizações ao sistema de cada utilizador.

Yasuhiro Ootori, principal engenheiro da PlayStation, surgiu recentemente num vídeo em que desmonta toda a consola. E agora explica como é que a Sony vai conseguir intervir e aprimorar o cooler/ventoinha da consola com atualizações do sistema.

Numa entrevista ao site japonês 4Gamer, Ootori diz que a ventoinha da PS5 não terá uma velocidade estática. Por sua vez, este componente será controlado por uma unidade de processamento da PlayStation 5, o APU (Accelerated Processing Unit), da AMD, que é um sistema de CPU integrado com GPU. Trata-se de um chip personalizado que oferece todo o poder e controlo à consola.

Parte da entrevista a Ootori foi traduzida pelo utilizador no fórum Resetera e poderá lê-la aqui.

Sony recolhe dados de comportamento da ventoinha e ajusta

Consoante o jogo que estiver a ser jogado na PlayStation 5, a Sony vai receber informações acerca do comportamento da ventoinha. Com base nesses dados, e através das atualizações ao sistema, a marca irá ajustar a velocidade e melhorar a performance consoante cada jogo. Desta forma é também controlada a temperatura do equipamento.

Assim, Ootori explica que:

Muitos jogos vão ser lançados no futuro e serão recolhidas informações sobre como a APU se vai comportar. Temos planos para otimizar o controlo da ventoinha, com base nesses dados.

O engenheiro da consola adianta que a placa principal da PS5 conta com vários sensores de temperatura que recolhem esses dados ao mesmo tempo que a APU executa o jogo.