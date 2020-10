Dica: Como ativar a notificação de câmara web ligada no Windows 10

A proteção dos utilizadores, bem como da sua privacidade, tem estado no centro de muitas conversas. Existe a necessidade de usar todas as ferramentas disponíveis, mas garantindo ao mesmo tempo que os seus dados ficam protegidos.

Sendo cada vez mais frequente a videoconferência como forma de comunicação, as câmaras voltam a estar no foco. Depois de todas as questões com as câmaras web, existe uma forma simples de o Windows 10 alertar os utilizadores quando estas são usadas. Vamos por isso ativar esta opção.

Notificação sempre que esta estiver ativa

Mesmo com todas as proteções físicas, é ainda possível aos atacantes ter acesso às câmaras web de um computador. Cada vez menos estes podem tirar informação, mas todas as proteções que puderem ser aplicadas são vantajosas para os utilizadores.

Assim, o Windows 10 tem disponível uma notificação que pode ser ativada e que que dará alguma ajuda ao utilizador para este perceber quando tem a câmara web ligada. Será mostrado no ecrã e sempre que esta for ligada ou desligada por uma app, ou de outra forma.

Um alerta para todos no Windows 10

Para ativar esta opção, devem abrir primeiro o editor de registo do Windows. Com o comando regedit podem ter acesso direto a esta funcionalidade e que será essencial neste processo. Aí dentro, devem navegar para a área HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OEM\Device\Capture.

Ao chegarem a esta área do registo do Windows 10, devem procurar a entrada com o nome NoPhysicalCameraLED. Esta terá o valor 0, devendo ser alterado para 1. Para isso só precisam de dar um duplo clique na entrada e escrever o novo valor.

Saberá sempre que a câmara web for ligada

Após fecharem o editor de registo, podem começar a usar esta nova função. Abram uma app que use a câmara e testem o ligar e desligar da câmara. Vão ver surgir de imediato a notificação de câmara ligada e desligada no ecrã principal do Windows 10.

Esta é uma ajuda preciosa para quem agora tem usado cada vez mais a câmara web para comunicar e para estar em contacto. Com esta notificação fica mais simples perceber no Windows 10 quando este elemento está a ser usado, de forma clara.