Tesla Model 3 da China vai ser vendido em Portugal

O mercado dos carros elétricos está a crescer em todo o mundo. Em Portugal a Tesla tem vindo a liderar as vendas de carros elétricos e há agora uma novidade interessante.

O fabricante norte-americana Tesla vai começar a exportar o Model 3, que é fabricado na China, para a Europa. Portugal está na lista de países que vai receber este modelo.

De acordo com as informações, o primeiro lote de veículos Tesla, que goram fabricados em Xangai (China), sairá daquela cidade, na próxima terça-feira, com destino ao porto de Zeebrugge, na Bélgica.

Documentos partilhados por algumas pessoas que adquiriram já o novo Model 3 confirmam que o mesmo será importado da China e não de Fremont, EUA.

Além de Espanha, Alemanha, França e Itália, estes carros chegarão também ao mercado nacional. De acordo com o diretor de operações e fabrico da unidade de produção da Tesla em Xangai, Song Gang, citado pelo jornal Shine…

Exportar para a Europa implica que o mercado europeu reconhece a qualidade dos Modelo 3 fabricados na China

A fábrica da China, que é a primeira da Tesla construída fora dos Estados Unidos, terá uma capacidade de produzir 150 mil unidades este ano. De referir também que a Tesla vendeu, no passado mês, mais de 11 mil carros Model 3 na China.

Cada vez mais os mercados olham para os carros elétricos como alternativas viáveis. Estes procuram substituir as propostas das marcas tradicionais, com motores de combustão interna, sendo mais amigos do ambiente e tendo prestações no mínimo iguais às que obtemos com estes.