Depois de alguma aversão da Google ao mercado das criptomoedas e da mineração, foi oficialmente anunciado o seu interesse no mercado blockchain. Recentemente, o Google Cloud entrou na EOS, uma comunidade do blockchain.

O serviço Google Cloud utilizará assim a melhor infraestrutura para essa finalidade, oferecendo grande estabilidade, confiabilidade, segurança e uma ampla arquitetura de cobertura de rede global. O Google Pay também começará a aceitar criptomoeda como uma forma de pagamento.

Esta não é a primeira colaboração da Google no campo da criptografia e, no fundo, considerando a infraestrutura, trata-se de uma ótima opção para redes públicas de blockchain, como EOS. Também a Samsung entrou na corrida da criptografia, já com o lançamento de uma app baseada em blockchain e criado pela rede Elrond. Trata-se de um jogo multiplayer, a Batalha de Elrond, onde os jogadores podem ganhar tokens ERD. O jogo está disponível exclusivamente na Samsung Galaxy Store, o que significa que será suportado apenas por smartphones Samsung com recursos nativos de blockchain, como o Galaxy S10 e superior.

Gigantes como Google, IBM e AWS já fornecem serviços blockchain

Além disso, alguns gigantes da tecnologia, como a Microsoft, a IBM e a AWS, têm anunciado a implementação de tecnologia blockchain nos seus produtos. A Microsoft lançou o Azure Blockchain Services, um serviço que permite a criação, gestão e administração de redes blockchain. Embora não se trate de criptomoedas, trata-se sem dúvida de um precedente notável que visa ajudar as empresas a desenvolver apps com base na tecnologia blockchain.

Quanto à IBM, fez um grande esforço para a adoção do blockchain, ao lançar o seu “Blockchain as a Service”. O IBM Blockchain trata-se de um serviço cloud (público) que os clientes podem usar para construir redes seguras de blockchain. Permitirá assim que qualquer empresa privada ou agência governamental crie uma rede confiável, facilitando a partilha de informações de forma livre e segura entre os membros. O serviço inclui, naturalmente, a possibilidade de implementar e gerir redes blockchain.

Já a Amazon Web Services, por outro lado, lançou um serviço gerido de blockchain, ou managed blockchain service. De acordo com o anunciado em comunicado, o Amazon Managed Blockchain trata de todo o provisionamento, configuração e dimensionamento da rede, gestão de certificados e segurança da rede. Os clientes podem então obter uma rede blockchain totalmente funcional, configurada de forma rápida e fácil, direcionando os recursos para o desenvolvimento de apps. Empresas como a AT&T Business, Nestlé e o mercado de investimentos de Singapura (Singapore Exchange), já recorrem a estes serviços da AWS.

Mercado fintech na linha da frente

A tendência atual de recorrer a transações criptográficas é apoiada não apenas pelas Big Tech, mas por muitas grandes empresas em todo o mundo. A estreita ligação com as inovações tecnológicas faz com que o mercado fintech seja assim um dos campos mais avançados e competitivos, com mais startups e parcerias. Exemplo disso é a Indacoin, uma das empresas fintech mais promissoras, que fornece uma plataforma segura para a compra de criptomoedas com cartões Visa e Mastercard, com a sua solução integrada via app no ​​Google Play e App Store. É certo que muitas outras virão, e poderão ser estes gigantes os responsáveis por acelerar a adoção de blockchain.