As vendas dos Tesla aumentaram de forma única ao longo dos últimos meses. Esta expressão está presente em todos os mercados, mostrando a forma universal como esta marca ocupa já uma posição de destaque no mundo automóvel.

Claro que, tal como outras marcas, está sujeita a problemas que surgem com a construção e a fiabilidade. Assim, a Tesla tem agora em mãos uma recolha de carros. Ao todo são 30 mil que precisam de voltar às oficinas para resolver problemas de suspensão.

Tesla tem de recolher milhares de carros

Não são conhecidos muitos casos de recolha de carros por parte da Tesla. Apesar de todos os problemas que são conhecidos, a marca tem conseguido manter os seus padrões de qualidade e os componentes presentes não têm fama de falharem de forma global.

Ainda assim, surge agora uma situação e que a empresa tem de recolher quase 30 mil dos seus carros. Este problema parece limitado aos carros que foram importados para a China, sendo apenas o Model S e o Model X. As datas de produção ficam entre os dias 17 de setembro de 2013 e 15 de janeiro de 2018.

Problema afeta elétricos na China

Do que foi revelado, são 2 os problemas de suspensão que estão a afetar estes carros. Alguns deles podem ter as duas situações presentes. Esta recolha foi revelada pela State Administration for Market Regulation da China, a agência dedicada a monitorizar o mercado.

Nenhum dos carros fabricados na Gigafactory 3, sediada na China, estará a apresentar este problema com a suspensão. Limitam-se aos carros importados dos EUA e que a Tesla terá vendido neste território ao longo dos anos.

Não reconhece o problema, mas aceita a situação

Apesar de ter aceitado esta recolha, a Tesla está a argumentar que não existem problemas com os seus carros elétricos. Aponta a origem deste problema para a forma como os condutores usam os veículos e ao que os estão a expor.

A Tesla optou por aceitar esta decisão e assume a resolução do problema. Curiosamente estes problemas não foram detetados noutros mercados. Desta forma evita problemas na China, um dos seus maiores mercados e um dos que onde espera ter uma posição dominante, pelo menos no que toca aos carros elétricos.