As mudanças no Windows 10 não param. A Microsoft tem estado a reorganizar algumas áreas deste sistema, para o tornar mais adaptado aos utilizadores e ao que estes realmente necessitam para usar este sistema operativo.

A app Definições está a receber muitos elementos que estavam até agora no Painel de Controlo, num movimento natural. Com a mais recente atualização deste sistema, houve mais uma mudança, desta vez associada aos dados do PC do utilizador.

Continuam as mudanças no Windows 10

Não são novas e nem estranhas as mudanças que a Microsoft tem trazido para a configuração do Windows 10. A gigante do software quer reorganizar o seu sistema e torná-lo assim mais simples de usar por todos os utilizadores.

Está a concentrar nesta app as definições e as configurações, para assim serem mais simples de aceder. Estão mais organizadas e agrupadas, sendo naturalmente mais simples de encontrar. Este movimento tem vindo a decorrer de forma gradual, mas firme.

Os dados do PC têm um novo lugar

Algo que mudou agora para esta nova área são as informações do PC do utilizador. Estes dados são relevantes para o utilizador e podem ser consultados a qualquer momento. Assim, este está agora nas Definições do Windows 10.

Abram esta app e naveguem depois para a opção Sistema. Esta irá abrir uma nova área, com vários separadores na zona direita, arrumados na horizontal. O que procuram está no final e chama-se Acerca de. Devem por isso escolher este separador.

Microsoft acaba com o Painel de Controlo

É aqui dentro que a Microsoft colocou agora toda a informação sobre o Windows 10, o PC e outros dados. Podem ter acesso à lista de hardware presente, à versão do Windows e muitos mais dados. Precisam apenas de escolher os que necessitam de consultar.

A mudança e o rearrumar do Windows 10 vai continuar nas próximas atualizações. O Painel de controlo irá transitar todo para as Definições e assim dar ao utilizador uma área única. Resta esperar que a Microsoft complete este processo, algo que está já a fazer.