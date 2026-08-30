Dica: como saber que plataformas têm acesso à sua conta Google e como removê-las

A sua conta Google pode estar associada a várias plataformas e aplicações, algumas das quais poderá já não utilizar, pelo que é importante saber quais têm acesso aos seus dados e remover as ligações desnecessárias.

Porque deve verificar as ligações da sua conta Google

Ao longo dos anos, é natural que tenha utilizado a opção de iniciar sessão com a conta Google em diferentes aplicações, sites e serviços. Este processo facilita o acesso às plataformas, mas também pode criar uma lista extensa de ligações que facilmente ficam esquecidas.

Verificar regularmente estas ligações é uma boa prática de segurança e privacidade. Uma plataforma que já não utiliza pode continuar associada à sua conta e, dependendo das permissões concedidas, poderá ter acesso a determinadas informações.

Isto não significa que todas as ligações representem um risco. O importante é saber exatamente quais existem, perceber para que servem e decidir se ainda fazem sentido.

Como consultar as plataformas ligadas à conta Google

A Google disponibiliza uma área específica onde pode consultar as ligações existentes entre a sua conta e aplicações ou serviços de terceiros. Para verificar a sua lista, aceda à página de ligações da conta Google:

Aqui, poderá consultar os serviços associados à sua conta. A apresentação da página pode variar consoante a versão da interface e as ligações existentes. É importante analisar cada entrada com atenção, sobretudo aquelas que já não reconhece ou que deixou de utilizar.

O que deve procurar nesta lista

Ao analisar as ligações, há alguns sinais aos quais deve prestar especial atenção. Primeiro, procure aplicações ou plataformas que já não utiliza. Se criou uma conta num determinado serviço há vários anos e deixou de o utilizar, provavelmente não existe vantagem em manter a ligação à sua conta Google.

Também deve verificar serviços que não reconhece. Antes de remover uma ligação, confirme o nome da plataforma e tente perceber quando e por que motivo foi criada.

Outro ponto importante são as permissões. Algumas aplicações podem apenas utilizar a autenticação da Google, enquanto outras podem ter autorização para aceder a determinados dados da sua conta. Quanto mais abrangentes forem as permissões, maior deve ser a atenção.

Como remover uma plataforma da conta Google

Se encontrar uma plataforma que já não pretende manter associada à sua conta, poderá removê-la a partir da própria área de ligações. Selecione a aplicação ou serviço pretendido e procure a opção relacionada com a remoção da ligação, do acesso ou das permissões.

Ao remover a ligação, a aplicação deixa de ter a autorização que lhe foi concedida através da conta Google. No entanto, este processo não significa necessariamente que a sua conta nessa plataforma seja eliminada.

Esta distinção é importante. Se pretende apagar completamente uma conta num determinado serviço, deverá fazê-lo através das opções disponibilizadas pela própria plataforma.

Remover o acesso não elimina necessariamente os seus dados

Um dos erros mais comuns é assumir que retirar uma aplicação da lista apaga automaticamente todos os dados que essa aplicação possa ter armazenado. Não é necessariamente assim.

A remoção da ligação impede a continuidade do acesso autorizado através da conta Google, mas os dados que já tenham sido guardados pelo serviço poderão permanecer nos seus sistemas.

Se quiser eliminar esses dados, deverá consultar a política de privacidade e as opções de gestão de conta da respetiva plataforma. Em alguns casos, poderá ser necessário pedir diretamente a eliminação dos dados ou encerrar a conta.

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