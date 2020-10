O lixo tecnológico é um dos grandes problemas dos dias de hoje e as empresas de smartphones são das grandes responsáveis. É, por isso, que hoje vemos empresas como a Apple ou a Samsung a alterar pequenos comportamentos para minimizar o impacto. Além da utilização de materiais recicláveis na criação dos seus produtos a Apple passou a retirar das suas caixas o adaptador de corrente.

A Samsung parece que vai tomar a mesma ação.

A Samsung no passado destacou-se pela retirada dos plásticos da sua caixa, contudo, esse é um passo demasiado pequeno para todos os problemas de reciclagem que o mundo atravessa.

A Apple, por outro lado, este ano foi um pouco mais longe e deixou alguns acessórios fora da sua caixa, nomeadamente o adaptador de corrente. Na verdade, este acessório já está espalhado pelas nossas casas e muitos, provavelmente até andam perdidos pelas gavetas da tralha.

Caixas de smartphones sem acessórios… é o caminho a seguir

Agora, surge a notícia de que também a Samsung deverá abdicar de alguns acessórios dento da sua caixa, já no próximo lançamento do Galaxy S21. Na verdade este rumor já tinha sido lançado no passado, não se tendo vindo a verificar.

De acordo com rumores que circulam na Coreia do Sul, a Samsung seguirá a abordagem da Apple de não oferecer um carregador e earphones na caixa do seu próximo topo de gama.

Esta informação, surge, aparentemente, de pessoas ligadas à indústria que confirmam que a Samsung está ponderar deixar de fora todos os acessórios exceto um cabo UBS Tipo-C. No entanto, parece ser apenas uma ideia “em cima da mesa”.

Além do argumento da proteção do meio ambiente, há ainda um argumento que se prende com a perda de receitas em 2020, motivada pela pandemia. A exclusão destes acessórios poderá reduzir os custos da empresa e aumentar, de certa forma, a margem de lucro.

Na verdade esta parece ser uma decisão contraditória, já que a empresa foi uma das que se aprontou a gozar com a Apple, depois do lançamento do iPhone 12.

O Samsung Galaxy S21 deverá ser lançado em 2021, mas mais cedo do que é habitual, com rumores a apontar para janeiro.

Leia ainda