Quem quer abrir um ginásio com Gym Tycoon?

É francamente positivo verificar que os jogos Tycoon se mantém em alta e que os programadores continuam a apostar neste tipo de jogos de gestão e estratégia. Um dos exemplos mais recentes é precisamente este Gym Tycoon, que tal como o nome indica, representa a gestão de um ginásio.

Venham conhecer um pouco mais de Gym Tycoon.

A Green Forest Games é um estúdio indie fundado em abril de 2020 por Jasper de Laat.

Uma das curiosidades do desenvolvimento de Gym Tycoon, é o facto de o início do seu desenvolvimento se ter iniciado (em 2018) quando o programador tinha outra ocupação profissional. Só a partir de abril de 2020 é que se tornou num projeto a tempo inteiro.

Agora chega a hora de anunciar o lançamento do jogo, que ocorre a 23 de novembro para PC(via Steam).

Gym Tycoon

Tal como o nome indica e não deixa espaço para dúvidas, Gym Tycoon coloca o jogador na pele de um gestor de um ginásio.

Tal como qualquer gestor de uma instituição desse género, o objetivo será o de criar o espaço mais sofisticado e mais completo possível. Para tal terá ao seu dispor de uma vasta diversidade de equipamentos e acessórios, preparados para permitir aos clientes do ginásio o mais completo e diversificado sistema de treinos de fitness e exercícios.

Com um sistema implementado no qual cada cliente é um ser independente, com aspirações, gostos, e necessidades específicas, cabe ao ginásio saber preencher essas lacunas e oferecer os melhores serviços possíveis. A satisfação do cliente é algo crucial neste tipo de estabelecimentos e como tal, o jogador terá de saber mantê-la alta constantemente.

Parte do sucesso de um ginásio passa também, claro, pela contratação de staff e personal trainers especialistas. Trainers especializados acabam por conseguir também manter os clientes satisfeitos e como tal, a contratação do staff é de extrema importância também.