Silicon City, gerir uma cidade onde cada cidadão tem Voz

Os estúdios franceses Polycorne anunciaram recentemente a data de lançamento da versão completa do seu jogo, Silicon City. O jogo, que já se encontra em Acesso Antecipado, traz uma nova faceta aos jogos de CityBuilding (criação e gestão de cidades).

Silicon City é um jogo do chamado género de CityBuilding, ou seja, um jogo de estratégia no qual os jogadores constroem e gerem uma cidade e a evoluem até se tornar numa grande metrópole.

O jogo encontra-se a cargo dos estúdios gauleses Polycorne que, anunciaram a data de lançamento definitiva: 22 de Junho deste ano.

Silicon City tenta, nas palavras dos seus responsáveis, "trazer uma lufada de ar fresco e inovação aos jogos do género CityBuilding, no qual todos os cidadãos são importantes e têm uma palavra a dizer".

Tal como qualquer cidade, Silicon City tem os seus habitantes. São chamados de Silizens e segundo o que se sabe do jogo, são indivíduos únicos, ou seja, cada um tem os seus próprios traços de personalidade, as suas necessidades especificas, os seus sentimentos íntimos, as suas opiniões sobre o que os rodeia e... claro... capacidade de votar.

E isso é importante, pois nós somos o Mayor de Silicon City e convém ter os Silizens satisfeitos e bem humorados, para conseguirmos permanecer na cadeira do poder.

Para tal, existem várias ferramentas ao nosso dispor que nos possibilitam alguma análise sobre o estado de espirito e humor dos cidadãos de Silicon City. Talvez a ferramenta mais importante seja o Bakr, uma espécie de Twitter que a cidade tem implementada e que permite estudar os comportamentos diários e perfis de cada Silizen.

Os Silizens não hesitam em partilhar tanto as suas necessidades, como a sua insatisfação ou mesmo ressentimento acerca das decisões do Mayor, nos assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento da metrópole e dessa forma, o jogador terá de estar permanentemente atento.

Por outro lado, é também necessário tornar a cidade numa metrópole com que consiga atrais Silizens para lá morar e fazê-los ficar. Dessa forma, existem mais de 50 tipos de edifícios distintos criados para tal, mas com a curiosidade de serem gerados proceduralmente. Por outras palavras, existem centenas de combinações possíveis no momento de criação dos bairros da nossa cidade.

Existem vários tipos de análise gráfica que poderemos fazer à nossa cidade e seus bairros. Tal como em outros jogos do género, podemos visualizar graficamente, o valor dos terrenos, a cobertura de rede elétrica, tráfego entre muitas outras.

Tudo isso será importante para preparar os bairros para serem mais comerciais, habitacionais....

A capacidade de transformar Silicon City numa cidade atrativa para moradores e negociantes aliada à satisfação dos Silizens são a chave para uma possível reeleição.

22 de Junho é a data de lançamento da versão completa do jogo.