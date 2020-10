A Samsung está já a preparar as próximas propostas que vai lançar no campo dos smartphones de topo. Este vai encontrar um mercado recheado de novidade e de propostas que vão dar luta séria a esta novidade.

Ainda não existem muitas informações oficiais sobre estas propostas, mas isso não impede que se saiba mais. Rumores recentes mostraram agora o que vão ser os novos Galaxy S21 e S21 Ultra. Especificações e imagens são a mais recente novidade a surgir.

Imagens e dados dos novos Samsung

Estamos ainda longe de conhecer tudo o que a Samsung está a preparar, mas as notícias mostram já muitos dados importantes. O primeiro deles foi conhecido há poucos dias e dá conta de que estes novos smartphones podem chegar já em janeiro.

A marca quer aproveitar um momento único no mercado e assim apresentar as suas novidades mais cedo. Temos o novo iPhone a posicionar-se e também o Mate 40 da Huawei a chegar muito em breve. Assim, é lógico que a Samsung queira estar presente mais cedo.

O novo Samsung Galaxy S21

As primeiras imagens deste novo smartphone confirmam o que está a ser avançado como as suas especificações. Temos um ecrã de 6,2 polegadas, com bordas (bezel) mais uniformes e uma câmara frontal hole-punch.

Na traseira temos um novo módulo de câmara, com novo desenho, que parece crescer da moldura exterior. As dimensões são de 151.7 x 71.2 x 7.9mm (ou 9.0mm com o alto associado à câmara), o que o faz ligeiramente mais largo que o modelo anterior, mas muito semelhante a este.

O novo Samsung Galaxy S21 Ultra

Os rumores que se focam no Galaxy S21 Ultra revelam que terá um ecrã ligeiramente curvo. As suas dimensões são 165.1 x 75.6 x 8.9mm, ou 10.8mm com as câmaras. Há ainda informação que não terá lugar para guardar a S Pen, mas poderá usá-la, quer seja comprada ou venha na caixa.

Reforçada fica ainda a ideia de que estes 2 smartphones vão chegar mais cedo do que no passado. Tudo aponta para janeiro, mas ainda terá de ser confirmado pela própria Samsung, provavelmente muito em breve.