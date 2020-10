E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos iPhone 12 e de outras novidades do evento da Apple, do novo OnePlus 8T, de algumas novidades acerca do Huawei Mate 40, e muito mais.

A produção de smartphones por si só já é bastante rentável para as empresas grandes do segmento. No entanto, o mercado das televisões inteligentes, as smart TV, tem ganho uma importância tal que hoje vemos muitas empresas a querer entrar também nesta corrida. Depois da Xiaomi ou da OnePlus, é a vez da OPPO.

A nova smart TV chega a 19 de outubro.

Ainda que as infraestruturas de suporte da rede 5G ainda não estejam implementadas em larga escala, a verdade é que há cada vez mais marcas de smartphones a apostar em produtos dedicados. Se até há pouco tempo, apenas os modelos de topo ofereciam ligação à rede 5G, a chegada de processadores dedicados à gama média veio abrir portas a mais empresas.

A Blackview, portanto, decidiu aliar o 5G àquilo que faz de melhor. Assim, em breve, colocará no mercado o primeiro smartphone robusto, rugged phone, dedicado à era 5G.

Com frequência surgem novas marcas e modelos de smartphones no mercado que acabam por surpreender num ou noutro aspeto. Uma das que se tem vindo a destacar é a iQOO. Uma vez mais, a Antutu divulgou a sua lista de smartphones mais poderosos da atualidade e é aqui que encontramos os novos iQOO 5 e 5 Pro no topo da tabela.

Estes modelos vêm assim roubar o lugar ao Xiaomi Mi 10 Ultra.

O “Hi, Speed” foi mais um de grande aposta da Apple. A marca tinha preparada uma apresentação onde revelou o novo iPhone 12 em todas as suas novas versões e não desiludiu com o que revelou. As novidades estão conhecidas e apresentadas, prontas para chegar ao mercado.

É agora hora de recordar tudo o que foi apresentado, com o detalhe necessário. Não se limita ao novo iPhone, mas cobre todas as novidades que reveladas neste evento Hi, Speed.

A Huawei tem marcado para o dia 22 de outubro um grande evento onde irá dar a conhecer a sua linha de smartphones Mate 40. Esta linha irá marcar uma nova era na empresa. Em concreto, o Huawei Mate 40 irá estrear a nova linha de processadores Kirin 9000 5G, que, por sua vez, serão os primeiros a receber o sistema operativo Harmony OS, já em 2021.

Entre rumores e imagens de conceito, já muito foi dito relativamente a esta nova linha. Contudo, de forma oficial, a Huawei revelou alguns traços do que será a traseira do smartphone… e o módulo das câmaras surgirá numa forma surpreendente.

A OnePlus acabou de anunciar oficialmente o seu novo smartphone OnePlus 8T. Várias especificações já haviam sido reveladas e até mesmo o design já era conhecido, mas agora é oficial.

Conheça o novo OnePlus 8T e ainda os novos OnePlus Buds Z.

O momento pelo qual milhares de jogadores esperavam, chegou. FIFA 21 já está nas bancas e com isso quer dizer que uma nova época de futebol virtual começa.

Numa edição ensombrada pela iminente chegada das novas consolas, FIFA 21 é lançado no mercado ainda para as consolas desta geração, mas com a promessa de atualização para as próximas quando estiverem disponíveis.

O Pplware já deu uns chutos na bola, nesta geração…

A Samsung tem na sua linha Galaxy Note o que de mais produtivo existe no segmento dos smartphones. A S Pen é a chave para tal e, a cada novo lançamento está mais precisa nos traços que permite fazer e tem mais funcionalidades associadas. Este ano, o lançamento do Samsung Galaxy Note20 trouxe uma novidade “ultra” e é sobre ele que vamos falar.

Se procura um smartphone de topo, depois de algumas semanas de teste, deixamos-lhe 5 motivos para comprar o Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Recentemente um professor do California Institute of Technology criou uma câmara que é capaz de gravar a 100 mil milhões de frames por segundo. Só por si esta façanha já seria admirável, mas o mais impressionante é que as imagens têm efeitos em 3D.

Trata-se assim de uma potente câmara que poderá ser, no futuro, aplicada a vários contextos como, por exemplo, a medicina.

Há vários problemas a afetar, atualmente, o planeta. A remar contra a corrente estão todos aqueles que têm ido em busca de alternativas para os resolver e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de toda a gente. As palavras de ordem têm sido reduzir e reutilizar tudo aquilo que é produzido em massa, como plástico, para que o objetivo comum seja atingido.

Assim, um grupo de investigadores químicos tem realizado testes, a fim de aproveitar resíduos de plástico para, através de micro-ondas, gerar hidrogénio limpo.

Star Wars: Squadrons, que tivemos ocasião de acompanhar aqui ou aqui, é um dos jogos mais antecipados deste segundo semestre de 2020.

Como tivemos ocasião de referir na altura, Squadrons é um simulador de voo no universo Star Wars, pelo que podemos pilotar os principais caças da Nova República ou do Império.

Nós, já voamos pela Galáxia de Star Wars: Squadrons.

A gigante Betelgeuse, é uma estrela de brilho variável e é das que se podem ser vistas da Terra. Contudo, esta está destinada a explodir como uma supernova. Os astrónomos descobriram agora que afinal o astro está 25% mais perto de nós, a uma distância de 530 anos-luz.

Esta estrela, que é mil vezes maior que o nosso Sol, irá explodir como uma supernova. Este é um dos mais violentos e espetaculares eventos de todo o Universo.