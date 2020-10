O que esconde o OnePlus 8T no seu interior?

O OnePlus 8T foi lançado no decorrer da semana que passou e não tardaram a surgir as primeiras avaliações a este smartphone com processador de topo, mas a preços bem mais abaixo da concorrência.

A OnePlus revelou que este smartphone vinha com uma bateria com capacidade de 4500 mAh com tecnologia de carregamento de 65W. Na verdade esta capacidade é repartida por duas baterias, otimizando assim o carregamento e os próprios consumos.

A colocação de duas baterias pelas quais a capacidade é repartida, ao invés de apenas uma, dentro dos smartphones parece estar a ganhar popularidade. Esta forma promete acelerar os tempos de carregamento, que são cada vez mais relevantes, mas também os consumos serão otimizados.

A OnePlus equipou assim o seu OnePlus 8T com duas baterias de 2250 mAh que podem ser vistas no vídeo em que JerryRigEverything abre o equipamento e revela todos os componentes que integra. Esta forma permite que o carregamento possa ser feito com potências muito mais elevadas, do que se apenas estivéssemos perante uma única bateria.

Essencialmente são as marcas do grupo da OnePlus, como a Vivo, OPPO e Realme a apostar neste tipo de tecnologia.

O que esconde o OnePlus 8T

Através do vídeo é então possível ver que as duas baterias estão colocadas lado a lado, com a capacidade individual assinalada em cada uma delas.

Além das baterias, é revelado, logo que se tira a tampa traseira, o NFC. Sem proteção à prova de água, vem o altifalante, só depois surgem então as baterias.

O altifalante, a porta de carregamento, o slot dedicado ao cartão SIM, são elementos, estes sim, com alguma proteção conta água.

É curioso associar estes pormenores, ao facto da OnePlus já ter vindo admitir que os seus smartphone não têm classificação IP propositadamente, garantindo, em certa parte, os preços mais reduzidos.

Outro aspeto a destacar é, por fim, o sistema de arrefecimento do telefone. A motherboard tem fitas de grafite e cobre que cobrem o escudo prateado. Há depois a pasta térmica, na parte superior, mantendo o processador mais frio. Além disso, existe uma câmara de cobre que segue até à bateria, através de pequenos tubos.