iQOO 5 Pro é o smartphone mais poderoso da atualidade! O que terá de especial?

Com frequência surgem novas marcas e modelos de smartphones no mercado que acabam por surpreender num ou noutro aspeto. Uma das que se tem vindo a destacar é a iQOO. Uma vez mais, a Antutu divulgou a sua lista de smartphones mais poderosos da atualidade e é aqui que encontramos os novos iQOO 5 e 5 Pro no topo da tabela.

Estes modelos vêm assim roubar o lugar ao Xiaomi Mi 10 Ultra.

A Antutu divulgou hoje a nova lista de smartphones com melhores pontuações médias obtidas através do seu teste de benchmark. Estes resultados são apresentados para os topo de gama e modelos de gama média. Além disso, para já, este resultados refletem essencialmente a oferta no mercado chinês.

O Xiaomi Mi 10 Ultra era, até então, o detentor da pontuação média mais alta dos topo de gama avaliados. Contudo, a iQOO com os seus iQOO 5 arrebatou os dois primeiros lugares. Esta é uma marca do mesmo grupo da OnePlus, vivo ou OPPO.

Assim, estes são os smartphones mais poderosos da atualidade segundo a Antutu:

iQOO 5 Pro – 663757 pontos iQOO 5 – 662165 pontos Xiaomi Mi 10 Ultra – 648624 pontos vivo X50 Pro+ – 626500 pontos Lenovo Legion Pro – 625721 pontos ASUS ROG Phone3 – 622234 pontos BlackShark 3S – 617111 pontos OPPO Find X2 Pro – 606791 pontos OPPO Find X2 – 603740 pontos Xiaomi Mi 10 Pro – 6023740 pontos

iQOO 5 Pro – o que tem de especial?

O iQOO 5 Pro é um smartphone equipado com processador Snapdragon 865 e GPU Adreno 650. Tem um ecrã AMOLED de 6,56″ com resolução 1080 x 2376 píxeis. Este ecrã oferece uma taxa de atualização de 120Hz e HDR10+.

Vem equipado com Android 10, modificado pela interface IQOO UI 1.5. Além disso, está disponível nas versões de 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB, sendo esta última a responsável pelo primeiro lugar do pódio.

A câmara principal do iQOO 5 Pro é de 50 MP, com abertura f/1.9. Na traseira existem ainda uma câmara ultra grande angular de 13 MP e uma outra periscópio/telefoto de 8 MP. Com esta câmara é possível alcançar um zoom ótico de 5x.

É capaz de gravar a 8K ou 4K a 30fps. Por fim, a câmara frontal é de 16 MP e filma a 1080p @ 30fps.

A destacar há ainda o facto de ter NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetoot 5.1, USB Tipo-C e uma bateria de 4000 mAh. Além disso, a bateria tem tecnologia de carregamento rápido a 120W, com carregamento inverso.