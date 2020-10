Toyota cria robô doméstico que ajuda nas tarefas a partir do teto

A tecnologia serve, cada vez mais, para auxiliar as pessoas nas suas mais variadas tarefas diárias. Por exemplo, uma simples máquina de lavar loiça pode poupar um bom tempo de trabalho a quem quer que fosse ficar com essa tarefa. O mesmo se aplica à máquina de lavar roupa, uma vez que há uns anos esse trabalho teria de ser desempenhado manualmente. Por isto, cada marca desenvolve à sua medida auxiliares que visam facilitar a vida de cada pessoa.

Assim, a Toyota criou um robô que vai ser capaz de facilitar ainda mais a vida quotidiana dos consumidores.

População envelhecida e a precisar de auxílio

Conforme é muitas vezes divulgado, a população mundial está extremamente envelhecida, de um modo geral. Assim, como aliás acontece em Portugal, o grupo etário predominante é o que inclui adultos com 65 ou mais anos.

Por isso, os cuidados associados a essa faixa etária são uma preocupação e um constante tema de discussão. Isto, porque existem muitos idosos a viver sozinhos e a precisar de desempenhar as suas tarefas domésticas de forma autónoma. Todavia, a verdade é que muitos deles precisariam de uma ajuda extra, porque a idade pesa e há coisas que já não lhes são acessíveis.

Então, a Toyota pensou nesta preocupação dos governos em garantir apoios e cuidados aos mais velhos. Assim, projetou um ajudante mecanizado para auxiliar as gerações mais velhas a desempenhar tarefas do quotidiano que, para elas, já não são assim tão simples. Dessa forma, garantir-lhes-ão uma melhor qualidade de vida e um descanso acrescido.

Robô doméstico da Toyota que ajuda a partir do teto

Conforme divulgado, a Toyota esteve a testar alguns dos seus protótipos em ambiente doméstico. De entre eles, um robô suspenso que, uma vez pendurado no teto, consegue desempenhar tarefas simples do quotidiano, como colocar a loiça na máquina de lavar.

Os protótipos da Toyota foram construídos nos seus laboratórios na Califórnia. No entanto, a inspiração surgiu nas casas do Japão, onde o espaço disponível no chão é demasiadamente limitado para ser possível incluir um robô. Assim sendo, a solução encontrada pela Toyota foi projetar um robô que ajudasse a partir do teto. Ou seja, estará pendurado e utilizará as suas pinças almofadadas para recolher e mover objetos.

E se, em vez de precisar de um robô para navegar no chão desarrumado, ele pudesse viajar no teto e ser colocado fora do caminho quando não é necessário?

Disse Dan Helmick, do Toyota Research Institute.

A fim de programar o robô e treinar o equipamento para facilitar o desempenho das várias tarefas, a Toyota está a testar sistemas de realidade virtual. Ademais, o grande objetivo da marca é que estes sistemas sejam prontamente instalados nas casas, aquando a sua construção. Assim, o projeto de arquitetura envolveria logo uma forma de os incluir no espaço.

Apesar de as tecnologias domésticas pertencerem a um campo difícil, existem muitas empresas que tentam preenchê-lo e dar-lhe resposta. Todavia, torna-se complicado programar uma máquina que está a ser projetada para desempenhar tarefas um tanto imprevisíveis. Assim sendo, além do robô que ajuda a partir do teto, a Toyota está a projetar um mais convencional, que utilizará o chão.

Ademais, ainda que a Toyota não esteja, para já, com planos para vender estes equipamentos, o objetivo vai manter-se: construir uma tecnologia que permita aos mais velhos aproveitar como se ainda fossem jovens.

