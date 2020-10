GodFall com muito bom aspeto para o lançamento que se aproxima

GodFall, em desenvolvimento pela Counterplay Games, foi um dos primeiros jogos a ser anunciado para a Playstation 5.

Recentemente recebeu novas imagens do jogo que, a avaliar em conhunto com os trailers lançados nos últimos tempos, antecipam jogo que poderá vir a ser uma grande surpresa.

GodFall encontra-se em desenvolvimento pela Counterplay Games, equipa composta por elementos que, no seu passado, trabalharam em jogos de valor inegável, como God of War, Horizon Zero Dawn, Diablo III, Titanfall 2, Destiny 2, Evolve, Call of Duty, Overwatch e Ratchet & Clank.

GodFall é um jogo de ação, um slasher, que decorre num universo de fantasia repleto de cavaleiros heroicos e magia arcana e onde os jogadores equipam todo um vasto conjunto de armas e equipamentos apropriados para o combate de proximidade.

Nós encarnamos um dos últimos membros da Ordem dos Cavaleiros e temos como missão impedir uma catástrofe que se aproxima do reino de Aperion.

Este mundo encontra-se dividido em cinco universos distintos, por onde o jogador irá lutar: Terra, Água, Ar, Fogo e Espírito.

GodFall é um RPG Looter-Slasher

O jogo tem ainda condimentos de RPG e, como não poderia deixar de ser, vai-se encontrar repleto de combates corpo a corpo, envolventes e de grande espetacularidade.

O jogador controla o seu personagem na perspetiva da terceira pessoa enquanto explora este mundo novo e procura loot espalhado pelos cenários. Isto, enquanto não está em combate, claro.

Pelo caminho poderá encontrar novas Valorplates (armaduras especiais), armas e outros itens deixados cair pelos seus inimigos ou em locais escondidos no cenário. As Valorplates equipadas disponibilizam novas habilidades e podem ser melhoradas com Augmentations que lhes oferecem novas mais-valias e feitiços.

GodFall pode ser jogado em cooperativo até 3 jogadores. Aliás, segundo o que se pode ler no site do jogo, os próprios bosses e os inimigos foram desenhados tendo em mente o modo cooperativo, possuindo habilidades especiais que travam ataques de diferentes ângulos e de múltiplos combatentes.

GodFall tem como data de lançamento o dia 12 de novembro deste ano. Será lançado para Playstation 5, Playstation 4 e PC.

GodFall