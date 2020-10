Às portas do evento de apresentação do novo iPhone, a Apple continua a melhorar os sistemas operativos que suportam os seus produtos. Assim, para resolver alguns problemas no Apple Watch, que apareceram com a última versão do watchOS, a empresa lançou o watchOS 7.0.2.

O novo sistema operativo trouxe algumas novidades que melhoram os sensores do relógio assim como fornecem mais ações, entre elas algumas para a área da monitorização dos sinais vitais.

watchOS 7.0.2 está disponível para o seu Apple Watch

Há poucos minutos a Apple colocou para download, via OTA, o watchOS 7.0.2. Conforme pode ser lido no descritivo da atualização, esta versão traz melhorias e correções de erros, incluindo:

Resolução de um problema que poderia fazer com que a bateria se esgotasse mais depressa.

Resolução de um problema que impedia alguns utilizadores de acederem à aplicação ECG em regiões onde está disponível.

Se ainda não instalou a versão watchOS 7, faça-o então agora que o problema do consumo exagerado de bateria foi resolvido.

Se pretender ver o que apareceu de novo, nada como visitar o descritivo das novidades no watchOS 7. Estão todas, mas seguramente que a Apple com o iOS 12 trará ainda algo mais para este dispositivo.

