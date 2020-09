Star Wars Squadrons recebe vídeo Hunted

Creio que todos os fãs do universo da Guerra das Estrelas devem estar um pouco (pelo menos) expectantes em relação a Star Wars Squadrons.

Apesar de não matar o bichinho (que só será morto com o lançamento do jogo), a Electronic Arts revelou recentemente um novo e fantástico trailer do jogo.

Vai ser certamente um dos jogos deste final de ano. Star Wars Squadrons está a pouco menos de 1 mês de ser lançado no mercado e as expetativas são grandes e as promessas ainda maiores.

A Electronic Arts revelou recentemente um fantástico novo trailer para o jogo que pretende aumentar ainda mais a ansiedade de quem espera pacientemente por Star Wars Squadrons.

Realizado em parceria com a Motive Studios, Lucasfilm, e ILM, “Hunted” (o nome deste trailer) é lançado antes dos eventos de Star Wars: Squadrons, apresentando um dos melhores pilotos com quem os jogadores irão lutar na história de singleplayer.

Nesta história independente, as forças Imperiais estão em retirada após um ataque surpresa da Nova República ao cais Imperial em Var-Shaa.

No entanto, para o líder do Esquadrão Titã Varko Grey, a batalha está longe de ter terminado. Ele encontra-se como o último piloto TIE no campo de batalha, caçado por um renegado X-wing da Nova República.

Esperam-se combates frenéticos de 5×5

Convém relembrar que Squadrons, é um jogo de simulação espacial no qual os jogadores são colocados nos comandos de algumas das naves mais emblemáticas do universo Star Wars. Do lado da Nova República, poderemos voar como membro do Vanguard Squadron enquanto que no lado do Império, pilotamos uma nave do Titan Squadron.

Em Squadrons vamos poder nos envolver em combates multiplayer de 5×5 que se pretendem frenéticos, excitantes e que consigam reproduzir a essência que os filmes nos ensinaram. Aliás, vamos poder visitar muitos dos locais que os filmes nos apresentaram, tal como podem ver aqui.

Os jogadores poderão escolher entre o lado do Império ou do lado da Nova República e participar em alguns dos maiores e mais icónicos confrontos espaciais dos filmes.

Modos de Jogo

Existem 3 modos principais de jogos:

História – a ação decorre pouco depois dos eventos da Batalha de Endor na qual a segunda DeathStar (Estrela da Morte) foi destruída. Os jogadores escolhem o seu lado e personalizam os seus pilotos, entrando depois em ação, seja como membro do Vanguard Squadron da Nova república ou como piloto do Titan Squadron do Império.

– a ação decorre pouco depois dos eventos da Batalha de Endor na qual a segunda DeathStar (Estrela da Morte) foi destruída. Os jogadores escolhem o seu lado e personalizam os seus pilotos, entrando depois em ação, seja como membro do Vanguard Squadron da Nova república ou como piloto do Titan Squadron do Império. Dogfight – Duas equipas de 5 juntam-se num combate frenético onde só uma equipa vencerá. Um formato semelhante ao Team Deathmatch de outros jogos.

– Duas equipas de 5 juntam-se num combate frenético onde só uma equipa vencerá. Um formato semelhante ao Team Deathmatch de outros jogos. Fleet Battles – Um modo mais exigente e talvez mais vibrante de Star Wars Squadrons. 5 jogadores unem forças para tentar destruir uma determinada flagship do inimigo.

Star Wars: Squadrons será lançado a 2 de outubro de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Origin, Steam e Epic Games Store). Será ainda possível de jogar via Virtual Reality (VR) na PlayStation 4 e PC com suporte de cross-play.