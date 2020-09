VoloCity – Primeiras corridas de táxi voador já podem ser reservadas

A área dos transportes tem vindo a sofrer grandes evoluções, principalmente no segmento dos veículos elétricos e de condução autónoma. Os próprios transportes públicos estão a adaptar-se às exigências atuais. Fugir do trânsito das estradas é um dos desafios e os táxis voadores surgem como alternativa, pelo menos para desenvolvimento.

Agora, as primeiras corridas num táxi voador elétrico, o VoloCity, já podem ser reservadas. Mas as viagens não são para já.

O VoloCity surge como uma opção num segmento dos transportes público e da mobilidade urbana ainda por explorar. Na verdade, já ouvimos falar em táxis voadores há vários anos, quanto mais não seja dos filmes de ficção científica. No entanto, há um ano falámos na empresa que está a trabalhar neste tipo de veículos, a Volocopter, e que já tinha as suas primeiras experiências a voar nos céus europeus.

Um dos grandes objetivos da empresa alemã passa por, dentro de 4/5 anos, ter disponível uma frota de táxis autónomos e voadores. É importante referir que o grupo proprietário da Mercedes-Benz e Smart são um dos investidores da Volocopter.

Recentemente, o táxi aéreo elétrico VoloCity concluiu voos de demonstração bem-sucedidos em Stuttgart, Alemanha, em Helsínquia, no aeroporto internacional da Finlândia e ainda sobre a Marina Bay em Singapura.

A primeira corrida de táxi voador

As primeiras viagens com passageiros do VoloCity deverão ocorrer dentro de 2 a 3 anos. Estas serão, portanto, feitas no primeiro táxi voador elétrico.

Se quiser ser um dos primeiros a seguir viagem à boleia de um destes táxis já pode fazer a pré-reserva. O valor da viagem será de 300 euros, mas, nesta fase, apenas terá que avançar com o valor de 30 €.

Segundo se pode ler na descrição dos bilhetes, esta será uma viagem de 15 minutos, onde será gravado um vídeo da experiência e entregue um certificado da participação no voo.

De referir que existe um número limitado de bilhetes à venda para esta experiência.

