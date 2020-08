Carro voador japonês descola com um passageiro pela primeira vez

Há uns anos, quando se imaginava o ano de 2020 o carro voador aparecia no pensamento. Apesar de estar a ser um ano claramente atípico, podemos afirmar que existem… bem, pelo menos alguns.

Sendo um dos vários projetos de carro voador em curso, no mundo todo, realizou o seu primeiro teste com uma pessoa a bordo.

Carro japonês é dos únicos projetos com sucesso

Dos mais de 100 projetos de carros voadores em curso, no mundo inteiro, são poucos os que deram resultado. Um deles pertence à empresa japonesa SkyDrive, que realizou, com sucesso, um voo de teste com uma pessoa a bordo. Perante o êxito, a empresa abriu caminho para lançar o carro voador em 2023.

Tomohiro Fukuzawa, que coordena o projeto da SkyDrive, disse que espera que o carro voador possa ser transformado num produto da vida real, podendo ser comercializado. No entanto, afirma que é essencial torna-lo num meio seguro, para poder ser produzido e exportado.

Espero que muitas pessoas queiram conduzi-lo e se sintam seguras.

Disse o líder do projeto.

Num vídeo, a equipa mostra o carro voador a pairar no ar, através das hélices embutidas, estando a alguns metros do chão durante 4 minutos. É de referir que a máquina pode voar durante 5 a 10 minutos, mas a equipa pretende que alcance cerca de 30 minutos, atribuindo-lhe mais potencial.

Governo japonês confiante quanto ao carro voador

Ao contrário do que acontece com os aviões e helicópteros, os veículos eVTOL, elétricos de descolagem e aterragem verticais, oferecem viagens pessoais rápidas, de ponto-a-ponto. Assim, tornando-se comuns, poderiam diminuir o incómodo dos aeroportos e engarrafamentos, além de estreitar o custo inerente à contratação de pilotos.

A sua comercialização, contudo, implica enormes desafios, como o tamanho das baterias e o controlo do tráfego aéreo.

Se custarem 10 milhões dólares, ninguém os vai comprar. Se voarem durante 5 minutos, ninguém os vai comprar. E se caírem do céu, de vez em quando, ninguém os vai comprar.

Referiu Sanjiv Singh, professor no Robotics Institute, na Carnegie Mellon University, e membro de uma equipa que está também a trabalhar num veículo eVTOL.

O projeto de carro voador da SkyDrive começou, em 2012, como um projeto voluntário de nome Cartivator. Nessa altura, foi financiado por importantes empresas japonesas, como a Toyota, Panasonic e Bandai Namco. No entanto, um voo de demonstração realizado em 2017 não correu bem e, por isso, o carro voador teve de aperfeiçoado.

Recentemente, recebeu novos apoios, incluindo do Development Bank of Japan. Ademais, o governo japonês está muito confiante quanto a este carro voador e perspetiva que os próximos, quando forem comercializados, podem ser uma mais valia para fazer a ligação entre áreas remotas e oferecer vias alternativas, em caso de catástrofe.

O governo estabeleceu ainda um mapa de estradas, para que estejam operacionais, até 2023, para fins empresariais, e, até 2030, para serem comercializados.