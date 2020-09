Já pode ter o Safari 14 no seu macOS! Saiba como atualizar…

O Safari é o navegador (browser) da Apple. É verdade que não é o browser mais popular dentro do seu segmento, mas a Apple tem conseguido inovar bastante e até garantir um desempenho de fazer inveja.

O novo Safari 14 chegará com a atualização macOS Big Sur, mas a Apple já o disponibilizou aos utilizadores com o macOS Catalina ou o macOS Mojave. Saiba como atualizar.

Como atualizar para o novo Safari 14?

A nova versão do browser da Apple já está disponível, de forma oficial para quem tem o macOS Catalina ou o macOS Mojave. Para tal, os utilizadores basta irem a Preferências do Sistema…

E em seguida procederem à atualização para o Safari 14. Para isso basta que carreguem no botão Atualizar agora. A atualização tem 67 MB.

O novo Safari 14 evoluiu em vários componentes. A gestão de separadores foi melhorada e há também melhores significativas ao nível da privacidade.

No que diz respeito aos separadores, estes estão mais eficientes no que diz respeito a espaço. Os separadores mostram favicons do site e apresentam também uma pré-visualização de cada site quando se passa o cursor (ver imagem inicial do artigo).

O novo Safari identifica e protege contra anunciantes (e outros) que monitorizam a sua atividade online, salvaguardando assim a sua privacidade. A navegação está mais rápida também. No Safari, os sites mais visitados são carregados, em média, 50% mais rapidamente que no Chrome.

O utilizador pode também personalizar a página inicial mudando o fundo, adicionando uma lista de leitura, entre outros elementos. Pode ainda instalar extensões de modo a melhorar a sua experiência com este browser. A gestão de passwords está agora totalmente integrada.