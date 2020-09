POCO X3 NFC – 5 motivos para escolher este novo smartphone

A POCO lançou recentemente um novo smartphone que se está a revelar um sucesso de vendas. Segundo os primeiros dados, o POCO X3 NFC vendeu 10 mil unidades em apenas 30 minutos. Em três dias, o número ultrapassou as 100 mil unidades. Mas qual a chave do sucesso deste modelo?

Deixamos-lhe 5 motivos para escolher o POCO X3 NFC.

5 motivos para escolher o POCO X3 NFC

1 – O ecrã @120Hz

O novo POCO X3 NFC vem equipado com um ecrã IPS LCD de 6,67″, com uma pequena perfuração ao centro com a câmara dedicada às selfies. Este ecrã tem proteção Gorilla Glass 5 e oferece uma resolução FullHD+ numa proporção de 20:9.

O ecrã tem suporte para HDR10 e o software do smartphone ainda oferece suporte para Widevine L1 DRM. Assim, terá acesso a conteúdo HDR10 em serviços como Netflix ou Amazon Prime.

Além disso, porque a “POCO ama Hz“, o ecrã tem uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. Esta opção, pode funcionar de forma dinâmica o que ajudará a poupar recursos do smartphone, ao mesmo tempo que oferece a melhor experiência de visualização, dependendo do conteúdo mostrado.

2 – Design único, certificação IP53 e jack de áudio de 3,5mm

Pela primeira vez a POCO, desde que se tornou uma marca independente, ainda que pertencente ao ecossistema Xiaomi, lançou um smartphone com design exclusivo.

Para quem não se recorda, os modelos lançados anteriormente, pouco mais eram que um rebranding de modelos da Xiaomi ou Redmi.

O POCO X3 NFC surge assim com um módulo de câmaras em X distinto na traseira, com uma barra central na capa onde se destaca o nome da marca e ainda vem com certificação IP53, que lhe garante resistência a salpicos de água e a poeiras.

A capa traseira é em plástico, a frente protegida com Gorilla Glass 5 e a estrutura é em alumínio.

Nesta construção há ainda espaço para destacar a inclusão de porta para ligação de ficha de áudio de 3,5mm, sendo que a ligação para carregamento é USB Tipo-C.

Na sua construção, segundo indicação da marca, foi tida em consideração a preocupação com o aquecimento extremo do equipamento. Assim, o POCO X3 NFC vem equipado com tecnologia LiquidCool 1.0 Plus.

O NFC não surge nos destaques dos 5 motivos, no entanto, é evidente, que o facto de vir equipado com tal tecnologia é algo positivo. Outro aspeto a destacar em termos de construção é a inclusão de som em stereo, o que nesta gama não é muito comum.

3 – Bateria de 5160 mAh com carregamento rápido

O POCO X3 NFC vem com uma bateria com capacidade de 5160 mAh, o que é bastante. Para uma boa parte dos utilizadores, isto pode garantir até 3 dias de utilização.

Além disso, esta bateria pode ser carregada de forma rápida, com carregador dedicado dentro da caixa, a 33w. Na prática, dos 0 ao 100%, a bateria de 5160 mAh deverá demorar cerca de 65 minutos a ficar carrada na totalidade.

4 – Câmara fotográfica

Para fotografia e vídeo, o POCO X3 NFC conta com um módulo traseiro composto por quatro câmaras. Na verdade, esta composição é relativamente comum nos smartphones da Xiaomi/Redmi. É composta por uma câmara principal de 64 MP, uma ultra grande angular de 13 MP, uma câmara macro de 2 MP e ainda um sensor de profundidade de 2 MP.

Em detalhe, o sensor principal de 64 MP é um Sony IMX 682 com uma abertura f/1,9 e que ainda suporta captação de modo noturno.

É certo que ainda não testámos o smartphone, mas já conhecemos este sensor principal e sabemos das suas potencialidades, principalmente se considerarmos a gama onde se insere. O mesmo podemos dizer da câmara macro de 2 MP que é capaz de captar um detalhe incrível de objetos a curta distância.

5 – O Preço

Perante as características já referidas, o preço é o culminar das 5 razões que fazem deste smartphone uma boa escolha. O POCO X3 NFC está disponível atualmente por um preço promocional, para as duas versões existentes. Assim, o modelo com 6 GB + 64 GB está disponível por 194,30 €, e o modelo com 6 GB + 128 GB pode encontrar-se por 228,24 €.

Resta referir que o processador que o equipa é um Snapdragon 732G, um SoC recém-lançado pela Qualcomm e que acaba por ser um dos com melhor desempenho da série 700 dos Snapdragon. O Android encontra-se na versão 10 modificado pela interface de utilizador da Xiaomi, a MIUI 12.

POCO X3 NFC