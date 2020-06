Star Wars: Squadrons revelado oficialmente

Foi revelado na semana passada e de forma acidental, um novo jogo do Universo Star Wars, que originou algum burburinho pela internet fora. A Electronic Arts, viu-se na necessidade de confirmar de imediato a existência desse novo jogo que, se trata de Star Wars: Squadrons.

No entanto, e de forma a oficializar o anúncio do novo jogo, a Electronic Arts decidiu revelar o trailer oficial no início desta semana. Venham vê-lo aqui no Pplware.

Coisas destas acontecem! De vez em quando (inadvertidamente ou de propósito), são divulgadas acidentalmente informações sobre novos jogos que ainda se encontram no “Segredo dos Deuses”.

Foi o que aconteceu na semana passada no site da Xbox que de forma acidental revelou a existência de um jogo novo, Star Wars: Squadrons. Na mensagem, curta e enigmática, lia-se apenas “Pilots wanted” (“Necessitamos de Pilotos”).

É claro que isto não passou despercebido e gerou bastante alvoroço pela internet fora. Logo após esse anúncio ter extravasado para o mundo, a Electronic Arts não teve alternativa senão confirmar o jogo e apontar para o passado dia 15 de junho, o dia de apresentação do trailer oficial do jogo (que podem ver abaixo).

Trata-se de um simulador espacial cujo foco, vê-se claramente que estará no combate espacial. E isto é uma excelente notícia, uma vez que, nos últimos tempos têm havido bastantes lançamentos de jogos Star Wars, mas poucos têm sido dedicados exclusivamente à simulação espacial.

No entanto, ao longo dos anos têm saído algumas pérolas bastante interessantes, como Star Wars: X Wing versus Tie Fighter:

Modos de Jogo

Assim sendo, e pelo que se pode ver no trailer acima, o jogo baseia-se em combates espaciais de esquadrões de Tie Fighters contra X-Wings. Um dos modos online, talvez o mais frenético, irá colocar 5 pilotos do lado dos Rebeldes contra 5 pilotos do lado do Império. É o Modo DogFights.

Sabe-se ainda que o Modo Campanha de Star Wars: Squadrons vai dar vida a eventos após a Batalha de Endor, quando a Aliança Rebelde destruiu com sucesso a Estrela da Morte II.

Por fim, o Modo Fleet Battles antevê-se como sendo um modo bastante interessante e coloca 5 jogadores do lado do Império contra 5 jogadores do lado dos Rebeldes em combate, mas com o objetivo de eliminar a nave principal adversária (eventualmente, um Star Destroyer do Império ou um Cruzador do lado dos Rebeldes).

“Criámos este jogo para todos os fãs de Star Wars™ que alguma vez sonharam em voar pela galáxia no seu starfighter preferido“, comentou Ian Frazier, Diretor Criativo na Motive Studios. “Através da colaboração das equipas da Motive e da Lucasfilm, conseguimos criar uma experiência de combate espacial de alta fidelidade com um enredo autêntico que convida todos os fãs da Star Wars™ a explorar cantos da galáxia nunca antes vistos, na sua própria nave. Estamos entusiasmados por mostrar tudo isto em ação esta semana, no EA Play Live“.

Entretanto, no próximo dia 18 de junho, irá decorrer uma edição da EA Play, no qual se prevê que Star Wars: Squadrons tenha direito a mais algum tempo de antena.

Star Wars: Squadrons será lançado a 2 de outubro de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, e PC (na Origin, Steam e na Epic Games Store), e poderá ser jogado através de Realidade Virtual (VR) na PlayStation 4 e PC com suporte crossplay.

Star Wars: Squadrons