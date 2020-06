A Apple, em 2017, aquando da apresentação do iPhone X, deu a conhecer a base de carregamentos sem fios AirPower. Este produto conseguiria gerir o carregamento do iPhone, do Apple Watch e dos AirPods, em simultâneo. No entanto, dificuldades na gestão das cargas, mais concretamente na gestão do calor gerado, estiveram na causa da desistência do produto.

Segundo as imagens apresentadas pelo conhecido leaker Jon Prosser, a empresa de Cupertino continua a melhorar o AirPower. Poderá ser um produto ainda para este ano.

A Apple continua a trabalhar num tapete de carregamento sem fios do tipo AirPower. Conforme a empresa o apresentou, esta base seria capaz de carregar vários dispositivos ao mesmo tempo. Agora, conforme as imagens apresentadas na web, há um alegado protótipo desta base com o nome de código “C68”.

AirPower, um produto Apple apresentado e cancelado

A Apple revelou os seus planos para a base de carregamento sem fios, a AirPower, no seu evento iPhone X, em setembro de 2017. A característica chave da base seria a capacidade de carregar o iPhone, Apple Watch e AirPods, em simultâneo, independentemente da posição de cada dispositivo na base.

Além disso, este produto teria uma integração profunda com o iOS, partilhando algumas tecnologias existentes noutros dispositivos Apple. No entanto, alguns meses mais tarde, a empresa lutava com dificuldades que apareceram nesta base. Em 2018, muitos rumores começaram a pressionar a Apple sobre o motivo do atraso do lançamento. Supostamente, este era um produto para ser lançado no ano a seguir à sua apresentação.

A Apple cancelou o AirPower em março de 2019, tendo verificado que a base não cumpria os seus elevados padrões, sem mergulhar em pormenores específicos. Graças às patentes, sabemos que a AirPower estava equipada com várias bobinas sobrepostas no interior e que seriam problemas de aquecimento que estavam na base do abandonar do projeto.

Base C68 poderá estar na mesa de trabalho da Apple

O conhecido leaker Jon prosser deu a conhecer umas imagens que são idênticas à base da Apple. A Prosser disse anteriormente que a Apple estava a enfrentar problemas com o carregamento do Apple Watch, mas aparentemente ultrapassou este problema.

As imagens mostram o Apple Watch e uma caixa de AirPods Pro a carregar na base.

Supostamente, a Apple terá resolvido o problema do sobreaquecimento, reduzindo o número de bobinas e integrando um chip A11 que pode gerir dinamicamente a temperatura. Prosser acrescentou que a base sem fios poderia ser lançada entre o quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, caso os testes fossem bem sucedidos.

Assim, voltam os rumores em volta de mais um produto para o ecossistema Apple. Afinal, a empresa tinha uma ideia já bem definida para este dispositivo.

Em janeiro, o analista Ming-Chi Kuo previu que um dos principais novos produtos de hardware da empresa no primeiro semestre de 2020 incluiria uma “base de carregamento sem fios mais pequena”, mas acredita-se que se trata de uma solução de um único dispositivo.

Esta base poderá ser anunciada na WWDC 2020, na próxima semana, mas é bem possível que o calendário se altere, devido à crise global de saúde.