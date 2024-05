Recycling Center Simulation pelo bem do Planeta

A reciclagem é um dos palavrões que mais está em voga na última década (ou mais). Negócio para uns, preocupação legitima para outros, o que é certo é que a reciclagem faz parte do nosso quotidiano e o jogo Recycling Center Simulation, vem desmistificar um pouco o que se passa nos Centros de Reciclagem. Venham ver...

Temos de proteger o planeta e para tal, muito do nosso esforço terá de passar por uma maior urgência em reciclar os detritos e resíduos que geramos todos os dias.

A população humana é imensa e a quantidade de lixo que geramos todos os dias será, certamente, assustadora, pelo que o seu tratamento é de crucial importância para tentarmos manter um certo equilíbrio do planeta.

Muitos de nós, sabem certamente que a reciclagem decorre nos grandes centros de Reciclagem espalhados pelos países mas muitos não sabem o que se passa lá dentro, nem como é efetivamente feita a reciclagem. Pois bem! Recycling Center Simulation é o jogo que nos vai explicar tudo isso...

Em Recycling Center Simulation, dos estúdios turcos Balas Games, os jogadores vão embarcar numa aventura na qual serão os donos duma empresa de reciclagem, na qual terão de gerir tudo e mais alguma coisa.

Todos os aspetos do funcionamento do centro de reciclagem serão da responsabilidade do jogador desde o momento em que a sucata é transformada em matéria-prima ou utilizada para fabricar produtos finais para vender.

É claro que, também em Recycling Center Simulation, o objetivo do jogo é o de conseguir aumentar o nosso negócio de reciclagem e como tal, parte dos objetivos do jogador passarão por expandir a sua fábrica, investir em maquinaria e tecnologias avançadas e dessa forma conseguir criar um Império de Reciclagem.

Mas tudo começa por baixo e até no negócio da reciclagem as coisas são assim mesmo. Dessa forma, o jogador vai começar como sendo um pequeno reciclador com apenas as máquinas básicas para tratar alguns tipos reduzidos de sucata.

Com o passar do tempo, vai aprender a transformar lixo em matéria-prima e depois transformá-los em novos produtos vendáveis.

À medida que as nossas habilidades melhoram, o jogador vai poder expandir as operações adquirindo máquinas mais avançadas e aumentando a própria linha de produtos.

Como já devem ter percebido, trata-se de um jogo repleto de decisões estratégicas. Comprar, processar e vender, transformando o centro de reciclagem numa grande empresa. É esse o nosso objetivo. Evoluir gradualmente de simples atividades de reciclagem para um grande negócio que fabrica e vende produtos procurados pela sociedade.

Recycling Center Simulation será lançado para PC, sem data concreta de lançamento mas com a promessa do lançamento de uma Demo no Steam a 10 de Junho, de 2024.