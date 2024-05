Schneider Electric lança a nova bateria de lítio residencial Boost, até 30 kWh

A Schneider Electric, o famoso gigante francês do sector do equipamento elétrico e da automação industrial, apresentou a sua mais recente inovação no mercado das baterias domésticas: a “Schneider Boost”. Este sistema de armazenamento de energia de lítio foi concebido para aplicações residenciais e representa um passo em frente na sustentabilidade e eficiência energética.

Schneider Electric “Boost”: bateria de lítio residencial inovadora

Capacidade e design. A Boost destaca-se pela sua capacidade de armazenamento de até 30 kWh, tornando-a numa solução ideal para as famílias modernas que procuram maximizar a sua independência energética.

A unidade única tem uma capacidade de 10 kWh e uma potência contínua de 7,7 kW. A bateria tem um design compacto, medindo 130 cm de comprimento, 65 cm de largura e 13 cm de profundidade, e é adequada tanto para instalação no interior como no exterior.

Este design responde à necessidade de uma fácil integração em vários ambientes sem necessidade de manutenção contínua.

Sustentabilidade e autonomia. Uma das características mais marcantes do Boost é a sua conceção sem cobalto, que garante um menor impacto ambiental. A bateria pode ser carregada tanto com energia solar gerada por painéis fotovoltaicos como com eletricidade tradicional da rede.

Isto facilita o autoconsumo e contribui para uma maior economia em casa, permitindo armazenar energia quando esta é mais barata e utilizá-la durante as horas de ponta ou em caso de falta de eletricidade.

Tecnologia e compatibilidade. O Boost pode ser integrado num ecossistema mais vasto de produtos Schneider Electric. É compatível com a aplicação Schneider Home, que também gere outros dispositivos Schneider Electric, como o painel elétrico inteligente Schneider Pulse, o inversor híbrido de alta potência Schneider Inverter e o carregador de veículos elétricos Schneider Charger.

Esta compatibilidade garante um funcionamento otimizado e adaptado às necessidades específicas da casa.

Segurança e durabilidade. O sistema é robusto e seguro, funcionando eficazmente numa gama de temperaturas de -15 a 55 °C e até uma altitude de 4.000 metros. A sua caixa robusta e as suas especificações técnicas garantem um desempenho fiável em várias condições ambientais.

Além disso, dispõe de um modo “tempestade” para otimizar o funcionamento em caso de mau tempo ou de catástrofes naturais.

A nova bateria residencial Schneider Boost já está disponível no mercado, oferecendo uma solução avançada para o armazenamento de energia em casa.

A empresa oferece garantia de 10 anos e a possibilidade de ligar até três baterias por sistema para atingir 30 kWh. Segundo refere a Schneider, com o Boost, os agregados familiares não só ganham em autonomia e eficiência, como também contribuem para um futuro mais verde.