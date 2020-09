Esta foi uma semana bastante proveitosa para o Universo Star Wars, no que respeita a videojogos.

Isto, pois três títulos diferentes receberam novidades relacionadas com a Guerra das Estrelas.

O que têm The Sims 4, Squadrons e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga em comum?

Bem! A avaliar pelas revelações que vos vimos trazer, ambos partilham um amor particular com o universo Star Wars.

Se no caso de Star Wars: Squadrons e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga esta afirmação não parece nada ter nada fora do normal, no caso de The Sims 4 parece que algo não bate bem. Mas explicando melhor…

The Sims 4: Journey to Batuu

A Electronic Arts, em coordenação com a Maxis e com a LucasFilm anunciaram recentemente um Game Pack para The Sims 4: Star Wars: Journey to Batuu.

A história de The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu decorre num planeta remoto na periferia dos territórios da Margem Exterior, inspirado em Star Wars: Galaxy’s Edge no Disneyland Resort e Walt Disney World Resort.

Como um novo visitante de Batuu, os Sims experimentarão as vistas e sons autênticos do universo Star Wars, incluindo o Millennium Falcon e os sucessos interestelares do DJ R-3X na Cantina de Oga. Também embarcarão em variadas missões dentro deste universo onde se cruzarão cm personagens icónicos como Rey e Kylo Ren.

E sim! Existirá a hipótese de possuirmos o nosso próprio sabre de luz.

“Adoramos a ideia de dar aos jogadores a oportunidade de contar a sua própria história de Star Wars, e o formato de narrativa aberta e auto expressão de The Sims é a plataforma perfeita para isso”, disse Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games. “Os nossos fãs estão sempre a procurar novas maneiras de mergulhar no universo de Star Wars, e esperamos que The Sims forneça isso de uma forma inesperadamente nova e emocionante, onde irão influenciar o mundo de Batuu e assumir o controlo da galáxia sempre que quiserem. ”

Star Wars: Journey to Batuu Game Pack, está disponível a partir de 8 de setembro para PC, Xbox One e PlayStation 4.

Star Wars: Squadrons

Entretanto, na Opening Night Live da Gamescom 2020, foi também revelado um novo trailer do modo história Star Wars: Squadrons.

O novo trailer de single player expande a história de Star Wars: Squadrons e a perspetiva alternativa que os jogadores vão poder experimentar, enquanto viajam pela galáxia, com dois pilotos personalizáveis ​​em missões opostas, para proteger a recém-formada Nova República ou para ajudar a restaurar a ordem do Império.

Além do novo trailer, a Motive lançou o quarto relatório piloto de Star Wars: Squadrons, com comentários da escritora de Star Wars: Squadrons, Joanna Berry.

O blog fornece uma visão geral da narrativa apresentada em Star Wars: Squadrons e a sua relação com a história geral de Star Wars, bem como alguns antecedentes dos dois esquadrões principais: o heroico New Republic Vanguard Squad e o temível Titan Squad, do Império.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Por outro lado, e ainda durante a Gamescom Opening Night Live, foi revelado um novo trailer que mostra mais um pouco da jogabilidade que o LEGO Star Wars: The Skywalker Saga irá ter.

O jogador terá liberdade para iniciar o jogo em qualquer um dos 9 episódios da saga Star Wars e de os jogar pela ordem que pretender. Pelo caminho, encontrará centenas de personagens (poderá controlar muitas delas) e poderá conduzir dezenas de veículos conhecidos do universo Star Wars.

Entre os personagens que poderá controlar encontram-se alguns dos mais conhecidos heróis (e vilões), como, por exemplo, Luke, Rey, BB-8, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul…

Este novo trailer revela um pouco de algumas aventuras que o jogador será convidado a participar.

Em desenvolvimento pela TT Games em colaboração com a Lucasfilm Games e publicado pela Warner Bros. Games, The Skywalker Saga chegará na primavera de 2021 para Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac.

Como puderam ver, os próximos tempos vão ser bastantes movimentados no que respeita a videojogos com temática Star Wars. Boas notícias, portanto, para os amantes deste rico e fantástico universo.

Venham mais!