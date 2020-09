Velvety: O alisador de cabelo para o look perfeito

Gosta de sentir o seu cabelo solto, brilhante e sedoso, mas não lhe aparece ir ao cabeleireiro? Hoje em dia é possível e em segurança graças a equipamentos que podemos facilmente encontrar no mercado e a bons preços.

O alisador de cabelo Velvety oferece todas as funções que necessita para ter o look perfeito.

Com o Velvety – Alisador de Cabelo da Prozis, consegue garantir o look perfeito sem danificar o cabelo com o calor. Este equipamento é poderoso, fácil de usar e versátil. Pode ser usado em todos os tipos de cabelo e é também simples de transportar.

O design é bastante simplista, mas os materiais e a textura garantem o maior conforto enquanto trata do seu cabelo.

Este alisador tem 5 níveis de temperatura que vão desde os 130 ºC até aos 230 ºC. Ao contrário de outros equipamentos disponíveis no mercado, o tempo de aquecimento do Velvety da Prozis é de apenas 50 segundos.

Ao fim de 30 minutos de trabalho, o equipamento desliga-se automaticamente.

Principais características do alisador de cabelo Velvety…

Bom material de construção e textura para o melhor conforto

5 níveis de temperatura (130 ºC até aos 230 ºC)

Tempo de aquecimento do Velvety da Prozis é de apenas 50 segundos

Auto switch-off passados 30 minutos

Cabo de energia bastante flexível (2,5 m)

Compacto e fácil de transportar

Output: 50 W

Peso: 364 g

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este alisador de cabelo Velvety com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).