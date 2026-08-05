Fortinet cresce 26% no segundo trimestre de 2026

A Fortinet anunciou os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026, período terminado a 30 de junho, registando um crescimento expressivo das receitas e da rentabilidade.

A empresa, uma das principais referências mundiais em cibersegurança, continua a beneficiar da procura por soluções integradas de segurança e redes, impulsionadas pela adoção da Inteligência Artificial (IA).

No segundo trimestre do ano, a empresa alcançou receitas totais de 2,05 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 26% face ao mesmo período de 2025.

Entre os principais indicadores financeiros divulgados destacam-se:

Receitas totais de 2,05 mil milhões de dólares (+26%);

(+26%); Receitas de produtos de 773 milhões de dólares, um crescimento de 52%;

Faturação de 2,37 mil milhões de dólares, mais 33% do que no período homólogo;

Margem operacional GAAP de 34%;

Margem operacional não-GAAP de 38%;

Lucro por ação GAAP de 0,82 dólares, um aumento de 44%;

Lucro por ação não-GAAP de 0,90 dólares, mais 41% face ao ano anterior;

Fluxo de caixa operacional de 1,04 mil milhões de dólares;

Fluxo de caixa livre de 966 milhões de dólares.

Fortinet: IA continua a impulsionar o negócio

Para Ken Xie, fundador, Chairman e CEO da Fortinet, os resultados refletem a estratégia da empresa na integração entre redes e cibersegurança.

Estamos muito satisfeitos com os excelentes resultados alcançados no segundo trimestre, que refletem o valor diferenciador da nossa inovação na Era da IA

O responsável destaca ainda que a empresa continua a conquistar clientes graças à sua abordagem Firewall SASE, que combina funcionalidades de firewall, SD-WAN e SASE numa única plataforma baseada no sistema operativo FortiOS, otimizado através da tecnologia FortiASIC, desenvolvida especificamente para este tipo de processamento.

Segundo Ken Xie, esta arquitetura permite às organizações implementar soluções de segurança de forma flexível, quer em infraestruturas soberanas, ambientes on-premises ou na cloud, respondendo às necessidades de empresas de diferentes dimensões.

Mercado continua a apostar em plataformas integradas

Os resultados agora apresentados reforçam a tendência do mercado para a adoção de plataformas de cibersegurança cada vez mais integradas, capazes de combinar proteção, gestão de redes e serviços de acesso seguro num único ecossistema.

Num contexto em que a Inteligência Artificial está a transformar tanto as ameaças como as ferramentas de defesa, fabricantes como a Fortinet continuam a investir em soluções capazes de simplificar a gestão da segurança e aumentar o desempenho das infraestruturas empresariais.