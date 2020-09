The Premiere: o novo projetor a laser 4K da Samsung é o primeiro com certificado HDR10+

A Samsung anunciou o lançamento do The Premiere, um novo projetor laser 4K de curta distância, assinado pela marca. A novidade promete oferecer uma ampla e realista experiência cinematográfica caseira. Além disso, pretende revolucionar a experiência de visualização sem recorrer a um ecrã.

O anúncio foi feito na conferência de imprensa virtual da Samsung “Life Unstoppable”, onde forma apresentados outros produtos, como o carregador sem fios para três dispositivos, um smartphone 5G e ainda um tablet.

Uma experiência a laser e em 4K

A Samsung anunciou hoje a sua mais recente aposta: um projetor a laser 4K de curta distância, o The Premiere. Este estará disponível nos modelos 130 e 120 polegadas (LSP9T e LSP7T, respetivamente).

De acordo com a marca, funcionam ambos a laser com resolução de imagem 4K. Além disso, incluiem um Modo FIlmmaker, permitindo aos utilizadores a visualização de filmes, bem como uma plataforma Smart TV da Samsung, com acesso a várias aplicações de streaming de vídeo parceiras da marca.

Nos últimos meses, os consumidores estão a passar mais tempo em casa e assistimos a uma constante alteração dos desafios da vida quotidiana. […] O The Premiere vem reinventar a experiência de cinema em casa.

Disse Jongsuk Chu, vice-presidente da Visual Display Business, na Samsung Electronics

O The Premiere LSP9T, no caso, é o primeiro projetor certificado HDR10+ do mundo, com uma tecnologia de triplo laser. Assim, promete imagens detalhadas e um brilho máximo de 2 800 ANSI lumens. Aliás, é considerado, pela Samsung, um equipamento chave do portefólio Lifestyle, lançado pela marca em 2016.

Por se tratar de um projetor a laser de curta distância, o The Premiere pode ser colocado muito próximo da parede, sendo, além disso, também muito compacto. Ademais, é de instalação e configuração simples e possui woofers embutidos e som surround Acoustic Beam.

Os preços e disponibilidade ainda não foram divulgados pela empresa.