A Samsung, depois do lançamento de ontem do Galaxy Z Fold2, reservou o dia de hoje para anunciar mais uma série de produtos, num evento designado de Life Unstoppable. No segmento mobile o destaque vai desde logo para o carregador sem fios já esperado, capaz de carregar até 3 dispositivos em simultâneo.

Além disso, foi apresentado um novo tablet, um smartphone e uma smartband.

A Samsung é uma das marcas mais completas no mundo da tecnologia, com soluções adaptadas às mais diversas necessidades. Vai desde os eletrodomésticos triviais, às televisões, passando pelos dispositivos móveis… todos eles cada vez mais ligados entre si.

Hoje decorreu o evento Life Unstoppable, onde a Samsung deu a conhecer uma série de novos produtos para equipar a casa, para entretenimento e ainda um conjunto de gadgets. São produtos que serão lançados ao longo dos próximos meses e que têm como objetivo “aprimorar os estilos de vida conectados de hoje”, segundo palavras da própria marca.

Rumores confirma-se: chegou o novo carregador sem fios para 3 dispositivos

Nos últimos dias, surgiu a notícia de que a empresa sul-coreana estaria a preparar o lançamento de um carregador sem fios, capaz de carregar 3 dispositivos em simultâneo, considerando as necessidades atuais. Este seria, portanto, uma evolução do seu carregador sem fios para dois dispositivos, lançado em 2018.

No evento de hoje, foi então o momento para a Samsung dar a conhecer este produto. No entanto, o comunicado de imprensa não revela grandes pormenores. Não se sabe, por exemplo, quais as velocidades de carregamento que irá oferecer. Contudo, parece certo que cada gadget terá o seu espaço alocado: primeiro o smartphone, depois os earbuds e finalmente o relógio.

O site SamMobile avança que este produto irá custar 99 €, mas termos que aguardar por informações oficiais.

Samsung Galaxy A42 5G, o smartphone e outros gadgets

Além do carregador, a marca anunciou também a chegada de um novo smartphone da linha A, para o universo 5G. Sabe-se que este modelo terá um módulo de quatro câmaras na traseira e que o seu ecrã terá tecnologia OLED, com recorte para a câmara. O tamanho do ecrã será de 6,6″.

O seu lançamento para o mercado deverá acontecer ainda este ano.

O Samsung Galaxy Tab A7, um novo tablet, será também lançado nos próximos tempos como uma opção mais acessível ao Tab S7, lançado no Unpacked do início de agosto. O destaque vai para o seu ecrã de 10,4″ que ocupa, segundo a marca, 80% do painel frontal, e para os 4 altifalantes com Dolby Atmos. Há também indicação de uma “longa bateria”, mas sem serem indicados tempos de autonomia.

E, por fim, a Galaxy Fit2. Trata-se de uma smartband dedicada ao desporto, com uma bateria de longa duração, que poderá durar entre 15 a 20 dias e recursos de monitorização avançados.

al como se conhece de outros relógios da marca, esta smartband Samsung será capaz de detetar automaticamente as atividades desportivas e recolher dados, por exemplo, relativos a calorias consumidas, frequência cardíaca e distâncias. Além disso, é destacada a monitorização de sono, com uma análise detalhada.