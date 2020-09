Pesquisa revela que iPhone 11 foi o smartphone mais vendido no 1.º semestre de 2020

O iPhone 11 tem sido uma das muitas escolhas quando o assunto é comprar um bom smartphone. Contudo, a Apple tem garantido milhões de vendas neste que está a ser um ano muito complicado. Depois de ter sido o smartphone que mais vendeu no primeiro trimestre, o modelo renova o pódio.

Segundo uma pesquisa da empresa Omdia, especialista na análise de mercado, o iPhone 11 foi o que mais vendeu no primeiro semestre de 2020. Contudo, há outros iPhones no TOP 10.

iPhone 11 é o mais vendido dos smartphones no primeiro semestre de 2020

Caminhamos a passos largos para o lançamento do iPhone 12 e o mercado começa a posicionar-se para o receber. Apesar de 2020 estar a ser um ano completamente atípico, algumas marcas registam número positivos nas vendas e nos lucros.

Segundo o que foi dado a conhecer, o iPhone 11 liderou as vendas de smartphones no mundo nos primeiros seis meses deste ano. Além disso, outros modelos do iPhone também fazem parte dos 10 smartphones mais vendidos.

Assim, o iPhone 11 segue o sucesso do iPhone XR, que no ano passado foi classificado em primeiro lugar nas vendas globais de smartphones em 2019. No entanto, a análise da Omdia observa que a Apple já conseguiu exportar 37,7 milhões de unidades do iPhone 11 este ano, o que é 10,8 milhões de unidades a mais do que o iPhone XR alcançado no ano passado.

Pandemia pode ter ajudado na escolha do iPhone 11

Mesmo com a pandemia da COVID-19, as vendas do iPhone permaneceram fortes este ano. Apesar de não ser o topo de gama, a entrada de gama deste iPhone trouxe novos recursos e melhorias significativas. Ao mesmo tempo, este dispositivo tem um preço de 50 dólares mais barato que o seu antecessor.

Portanto, há aqui um fator-chave para o sucesso deste iPhone: o preço inicial mais baixo. No entanto, mesmo sendo 50 dólares mais barato que o iPhone XR, as melhorias na câmara, por exemplo, podem ter sido igualmente um argumento de peso. A Apple no iPhone 11 acrescentou mais uma lente e mais qualidade na imagem.

Além do iPhone 11, existem outros modelos de iPhone no top 10 do ranking. Conforme podemos ver na tabela em baixo, aparece também o Phone SE 2020 em quinto lugar, iPhone XR em sexto lugar, iPhone 11 Pro Max em sétimo lugar e o iPhone 11 Pro em décimo lugar. Isso significa que a Apple tem cinco dos smartphones mais vendidos de 2020.

Outros smartphones no ranking incluem o Galaxy A51 da Samsung e diferentes modelos Redmi da Xiaomi.

E o iPhone SE 2020?

O novo 2020 iPhone SE certamente ajudou a Apple a manter as vendas sólidas até esta altura. Aliás, como já foi referido anteriormente, este lançamento foi importante para ajudar a empresa de Cupertino a conseguir os valores muito positivos no segundo trimestre de 2020.

Segundo informações, a Apple vendeu 8,7 milhões de unidades no primeiro semestre do ano. Já no que diz respeito aos topos de gama, os iPhone 11 Pro e do iPhone 11 Pro Max, as vendas diminuíram em comparação com o iPhone XS e o iPhone XS Max no ano passado. No entanto, nesta lista apresentada, os melhores telefones da Apple alcançaram resultados positivos – com 6,7 milhões de unidades e 7,7 milhões de unidades vendidas, respetivamente.

De acordo com o relatório de monitorização do mercado de smartphones da Omdia, a Apple vendeu 13% mais iPhones no segundo trimestre deste ano, em comparação com o ano anterior, graças ao sucesso do iPhone 11 e do recém-lançado iPhone SE. Por outro lado, apenas um modelo da Samsung entrou no top 10 deste ano. Fica, contudo, o apontamento do poder da Xiaomi na preferência dos utilizadores não Apple. É de salientar que em 10 smartphones, a marca chinesa ocupa 4 posições.

A Apple deve apresentar quatro novos modelos de iPhone este ano com telas OLED, conectividade 5G e um novo design. Um relatório recente da Bloomberg mencionou que a empresa está pronta para entregar até 75 milhões de unidades dos novos iPhones.

Leia também: