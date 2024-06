Novidades no Playstation Plus para julho de 2024

Julho está aí e, apesar das temperaturas e do tempo ainda não estar bem afinado, para muitos, já é tempo de férias. E nada melhor que aproveitar essa nova dose de tempo livre do que a jogar uns joguitos, certo? Pois bem, já são conhecidos os novos títulos a caminho do Playstation Plus neste mês de julho. Venham conhecê-los...

Todos os meses o catálogo do Playstation Plus, vê-se reforçado com novos jogos para que, quem tenha uma subscrição válida do serviço possa usufruir gratuitamente.

Julho já está aí e, além do campeonato da Europa de futebol que decorre na Alemanha, também os novos jogos do catálogo prometem muita emoção e divertimento. Venham conhecer a lista de novos jogos.

Borderlands 3

Em Borderlands 3, disponível para os jogadores da PlayStation 5 e PlayStation 4, na orla da galáxia existe um grupo de planetas que foram explorados impiedosamente por uma série de empresas militarizadas. Repleto de saques e violência, este será o lar dos jogadores: as Borderlands. Mas agora, uma seita alucinada conhecida como The Children of the Vault está a espalhar-se como uma praga interestelar. Apenas os jogadores possuem os aliados e o arsenal necessários para os travar.

EA SPORTS NHL 24

EA SPORTS NHL 24, também disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e PlayStation 5, aproxima os jogadores ainda mais da autêntica ação sobre o gelo com uma grande variedade de novas funcionalidades de jogo e modos melhorados.

O chamado Exhaust Engine é uma nova funcionalidade que recria a adrenalina e o cansaço dos jogos de alta tensão, recompensando o jogo ofensivo prolongado com efeitos que podem mudar o rumo do jogo. As habilidades de controlo total atualizadas e um sistema de passe (Vision Passing) renovado amplicam as estratégias a cada momento de jogo e permitem executá-las com total precisão.

Among Us

Por outro lado, em Among Us, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e da PlayStation 4, os jogadores terão de se preparar para a partida, ao mesmo tempo que terão de ter cuidado com o Impostor. Terão de concluir tarefas para consertarem a sua nave espacial e regressarem à civilização, mas prestarem atenção, porque um ou mais membros aleatórios da tripulação são Impostores e farão de tudo para sabotar a nave e matar toda a gente.

Cabe aos restantes humanos concluírem as suas tarefas, identificarem os Impostores e expulsarem-nos da nave.

Sony Pictures Core x PlayStation Plus

Os jogadores que comprarem uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium até ao próximo dia 10 de julho, receberão créditos para comprar filmes na aplicação Sony Pictures Core.

Para utilizar os créditos de filmes, os jogadores deverão abrir a aplicação Sony Pictures Core, iniciar sessão e ir à Minha Biblioteca para receber os créditos. Mais informações sobre esta oferta estão disponíveis aqui.

De recordar que a Sony Pictures Core é uma app de entretenimento para as consolas PlayStation 5 e PlayStation 4, que traz a qualidade do cinema para dentro da casa dos jogadores, incluindo benefícios exclusivos para os membros do PlayStation Plus. Mais informações sobre esta aplicação podem ser vistas aqui.