Leak: Huawei Mate 40 RS Porsche Design vai custar 2.000 euros

Algumas marcas de smartphones têm versões especiais dos seus equipamentos. É o caso, por exemplo, da Huawei que conta com um modelo dedicado aos fãs do Porsche.

Um recente leak mostrou como será a parte traseira do Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Para além disso também o possível preço ficou conhecido e este modelo especial da marca chinesa vai custar 2.000 euros.

O Huawei Mate 40 Porsche Design será a próxima edição especial deste modelo, que se insere na categoria dos equipamentos de luxo.

Para já o telefone ainda não é conhecido, mas uma publicação deixada hoje, dia 17 de outubro, na rede social Twitter, pelo utilizador @RODENT950, mostrou como será a traseira deste smartphone.

De acordo com a imagem, a parte de trás do Huawei Mate 40 Porsche Design vem com um formato octogonal para alojar o conjunto de câmaras. A capa conta com uma cor azulada em tons escuros e com acabamentos brilhantes, quase como que envernizados.

A parte central tem um design com linhas que vão desde uma extremidade à outra. Traz as palavras ‘Porsche Design’ gravadas abaixo das câmaras mas, ao contrário de outros modelos Porsche da Huawei, a traseira deste equipamento não traz o logótipo da marca de luxo. E, por um lado, o telefone tornou-se assim ainda mais simples e bonito.

Huawei Mate 40 Porsche Design vai custar 2.000 euros

Em resposta ao tweet, o leaker revelou que o Huawei Mate 40 RS Porsche Design terá um custo de 2.000 euros.

Para além disso foi ainda revelado que este modelo de luxo da marca chinesa contará com um fundo de cerâmica e estará também disponível na cor branca.

Quanto a outras características, suspeita-se que a edição Porsche Design traga o processador da Kirin 9000, um ecrã OLED e tenha ainda suporte para carregamento rápido com e sem fios.