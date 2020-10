Huawei Mate 40 está a chegar e já se vislumbra a câmara traseira

A Huawei tem marcado para o dia 22 de outubro um grande evento onde irá dar a conhecer a sua linha de smartphones Mate 40. Esta linha irá marcar uma nova era na empresa. Em concreto, o Huawei Mate 40 irá estrear a nova linha de processadores Kirin 9000 5G, que, por sua vez, serão os primeiros a receber o sistema operativo Harmony OS, já em 2021.

Entre rumores e imagens de conceito, já muito foi dito relativamente a esta nova linha. Contudo, de forma oficial, a Huawei revelou alguns traços do que será a traseira do smartphone… e o módulo das câmaras surgirá numa forma surpreendente.

Até agora, todas as imagens de conceito criadas com base em rumores ou mera criatividade colocavam no Huawei Mate 40 um módulo de câmaras na traseira em forma circular. Aliás, um círculo bem maior do que aquele que veio na linha Mate 30.

A dar força a este design têm surgido imagens aparentemente reais associadas ao Mate 40 de capas de proteção e dos próprios chassis. Ainda assim, na verdade, não há grande consistência nas fugas de informação.

Mas será que a câmara dos dois modelos vai ser redonda?

Entretanto, na rede social Weibo surgiu uma imagem que vem trazer algumas dúvidas. He Gang, chefe da unidade de smartphones da Huawei, partilhou um teaser do lançamento onde se vislumbram algumas linhas traseiras do smartphone.

Os cantos arredondados, o vidro traseiro com acabamento curvo, o botão de Power vermelho, são alguns dos pormenores visíveis.

No entanto, o que salta à vista é o formato do módulo das câmaras. Segundo esta imagem, pelo menos um dos modelos da linha Mate 40, terá câmara octogonal, deitando assim por terra muitos dos rumores que têm vindo a surgir.

Não é visível o número de câmaras que compõem este módulo, mas tudo indica que a câmara principal tenha um sensor de 50 MP, que haja uma ultra grande angular de 20 MP e uma telefoto de 8 MP. Haverá, claro, uma câmara periscópio com zoom capaz de “ir até à Lua”. Resta esperar por dia 22 ou por alguma grande fuga de informação.