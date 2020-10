DxOMark diz que a câmara do iPhone 12 Pro Max não é das melhores

O novo iPhone 12 foi apresentado na passada terça-feira, dia 13 de outubro. Para além da versão base, a Apple apresentou também o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max e ainda o iPhone 12 Mini.

Entretanto vários exemplares já foram enviados a alguns especialistas para as devidas análises. E de acordo com comentários já feitos pelo canal de testes de fotografia DxOMark, a câmara do iPhone 12 Pro Max não é das melhores.

Tal como é normal, quando um novo equipamento é anunciado no mercado, são enviadas algumas unidades a especialistas que fazem análises e críticas aos aparelhos. Estas avaliações são quem dita, muitas vezes, a escolha dos consumidores.

Desta forma, é esperado que quem analisa os equipamentos o faça de forma justa e correta. As análises contam ainda com as devidas comparações com modelos anteriores e também com outros modelos semelhantes mas de marcas diferentes.

Neste sentido, também algumas unidades dos novos iPhones já chegaram às mãos dos especialistas, mas até ao dia 21 de outubro estão ‘proibidos’ de publicar algum parecer oficial. No entanto o laboratório de testes de fotografia DxOMark já deixou alguns comentários preliminares.

Câmara do iPhone 12 Pro Max não é das melhores, segundo o DxOMark

Apesar de ainda não poder lançar a avaliação oficial mais detalhada, o DxOMark publicou na sua conta da rede social chinesa Weibo um parecer inicial sobre o novo smartphone da Apple.

Segundo aquilo que o laboratório de testes de fotografia adiantou, a câmara do iPhone 12 Pro Max não é das melhores.

Na publicação, o canal diz que:

A lente de telefoto do equipamento foi atualizada de 52 mm para 65 mm e suporta zoom ótico 5x. Há algumas atualizações, mas ainda inferiores às lentes de 100 mm+ de outras marcas.

No entanto, o DxOMark partilhou uma outra publicação onde esclarece o texto anterior, e que pode ser vista na seguinte imagem.

Assim, nesta nova publicação, o laboratório de testes diz que:

Devido a um erro de tradução, a publicação sobre o iPhone 12 Pro Max causou hoje muitos problemas a todos. Pedimos desculpas por isso. Aqui, esclarecemos a nossa intenção original: O iPhone 12 Pro Max está equipado com 3 câmaras de 13 mm, 26 mm e 65 mm, as quais podem atingir zoom de 5x. Como todos sabemos, as marcas asiáticas concorrentes estão constantemente a atualizar as suas lentes de zoom e algumas estão até equipadas com lentes telefoto de 100 mm ou mais que podem atingir zoom de 10x. Então, que impacto essas lentes de zoom têm na qualidade da foto? Aguarde e veja a avaliação oficial do DXOMARK!

Em suma, mesmo que tenha havido melhorias nas câmaras dos novos iPhones, como seria de esperar, a verdade é que sobretudo o mercado chinês tem conseguido lançar smartphones com características superiores e a preços mais baixos.

