Cuidado com o ataque ClickFix: falsa verificação CAPTCHA está a infetar computadores Mac

Uma nova campanha ClickFix para macOS está a utilizar comandos do Terminal para descarregar, montar e executar silenciosamente malware de roubo de informação a partir de ficheiros de imagem de disco maliciosos (DMG).

Alerta para utilizadores Mac: falsa verificação CAPTCHA instala malware que rouba dados pessoais

Os utilizadores de computadores Mac estão a ser alvo de uma nova campanha maliciosa que utiliza falsas verificações CAPTCHA para instalar malware capaz de roubar palavras-passe, dados bancários, documentos e até informações de carteiras de criptomoedas.

A ameaça foi descoberta pelos investigadores da Palo Alto Networks Unit 42 e recorre à técnica conhecida como ClickFix, uma forma de engenharia social que tenta convencer as vítimas a executarem comandos perigosos no Terminal do macOS.

Tudo começa com uma falsa verificação

O ataque inicia-se quando o utilizador visita uma página web que apresenta uma suposta verificação CAPTCHA. Em vez de pedir apenas para selecionar imagens ou introduzir caracteres, a página instrui a vítima a abrir o Terminal e a colar um comando para “confirmar” que é uma pessoa real.

Quem seguir as instruções acaba por executar um comando que descarrega silenciosamente um ficheiro malicioso para o computador.

Ao contrário de campanhas anteriores, este novo método automatiza praticamente todo o processo. O comando descarrega um ficheiro DMG, monta-o de forma invisível e executa automaticamente a aplicação maliciosa sem necessidade de mais interação por parte do utilizador.

ClickFix: como o malware é instalado

Após a execução do comando, é descarregado um ficheiro DMG a partir de um servidor controlado pelos atacantes. O ficheiro é guardado temporariamente no sistema e montado através da ferramenta nativa hdiutil do macOS.

De seguida, um script procura aplicações ou instaladores dentro da imagem de disco e executa-os automaticamente.

O que o malware consegue roubar?

A carga maliciosa pertence à família Atomic macOS Stealer (AMOS), uma das mais conhecidas atualmente no ecossistema macOS.

Depois de instalado, o malware tenta recolher uma enorme quantidade de informação sensível do utilizador.

Entre os dados visados encontram-se:

Palavras-passe guardadas nos navegadores

Cookies de autenticação

Histórico de navegação

Dados de preenchimento automático

Cartões de pagamento armazenados

Tokens de acesso a serviços online

O malware procura ainda informações em navegadores baseados em Chromium, como Chrome, Edge, Brave, Opera, Arc e Vivaldi, bem como em navegadores derivados do Firefox, incluindo LibreWolf, Waterfox, Tor Browser e Zen Browser.

Carteiras de criptomoedas também são alvo

Uma das principais preocupações dos investigadores é o foco nas criptomoedas.

O Atomic macOS Stealer procura dados armazenados em diversas carteiras digitais, incluindo Exodus, Electrum, Atomic Wallet, Wasabi Wallet, Bitcoin Core, Litecoin Core, Binance Wallet, Dogecoin Wallet e TonKeeper.

Além disso, o malware consegue substituir instalações legítimas do Ledger Live e do Trezor Suite por versões adulteradas, aumentando o risco de roubo de fundos.

Telegram, Discord e Keychain também estão na lista

A recolha de informação não se limita aos navegadores e às criptomoedas.

O malware procura igualmente dados do Telegram Desktop e do Discord, notas armazenadas no Apple Notes, cookies do Safari, documentos PDF, TXT e RTF, bem como ficheiros da Apple Keychain, onde o sistema guarda palavras-passe e outras credenciais.

Toda a informação recolhida é comprimida num ficheiro ZIP e enviada para servidores controlados pelos atacantes.

ClickFix: como se proteger

Os especialistas deixam uma recomendação simples: nunca execute comandos no Terminal apenas porque um website o solicita.

Nenhum serviço legítimo necessita que os utilizadores executem comandos no Terminal para validar CAPTCHAs, corrigir problemas do navegador ou concluir verificações de segurança.

Sempre que surgir uma instrução deste género, a melhor opção é fechar imediatamente a página. A regra é simples, se não compreender exatamente o que um comando faz, não o execute.