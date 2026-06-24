Cuidado com o ataque ClickFix: falsa verificação CAPTCHA está a infetar computadores Mac
Uma nova campanha ClickFix para macOS está a utilizar comandos do Terminal para descarregar, montar e executar silenciosamente malware de roubo de informação a partir de ficheiros de imagem de disco maliciosos (DMG).
Alerta para utilizadores Mac: falsa verificação CAPTCHA instala malware que rouba dados pessoais
Os utilizadores de computadores Mac estão a ser alvo de uma nova campanha maliciosa que utiliza falsas verificações CAPTCHA para instalar malware capaz de roubar palavras-passe, dados bancários, documentos e até informações de carteiras de criptomoedas.
A ameaça foi descoberta pelos investigadores da Palo Alto Networks Unit 42 e recorre à técnica conhecida como ClickFix, uma forma de engenharia social que tenta convencer as vítimas a executarem comandos perigosos no Terminal do macOS.
Tudo começa com uma falsa verificação
O ataque inicia-se quando o utilizador visita uma página web que apresenta uma suposta verificação CAPTCHA. Em vez de pedir apenas para selecionar imagens ou introduzir caracteres, a página instrui a vítima a abrir o Terminal e a colar um comando para “confirmar” que é uma pessoa real.
Quem seguir as instruções acaba por executar um comando que descarrega silenciosamente um ficheiro malicioso para o computador.
Ao contrário de campanhas anteriores, este novo método automatiza praticamente todo o processo. O comando descarrega um ficheiro DMG, monta-o de forma invisível e executa automaticamente a aplicação maliciosa sem necessidade de mais interação por parte do utilizador.
ClickFix: como o malware é instalado
Após a execução do comando, é descarregado um ficheiro DMG a partir de um servidor controlado pelos atacantes. O ficheiro é guardado temporariamente no sistema e montado através da ferramenta nativa hdiutil do macOS.
De seguida, um script procura aplicações ou instaladores dentro da imagem de disco e executa-os automaticamente.
O que o malware consegue roubar?
A carga maliciosa pertence à família Atomic macOS Stealer (AMOS), uma das mais conhecidas atualmente no ecossistema macOS.
Depois de instalado, o malware tenta recolher uma enorme quantidade de informação sensível do utilizador.
Entre os dados visados encontram-se:
- Palavras-passe guardadas nos navegadores
- Cookies de autenticação
- Histórico de navegação
- Dados de preenchimento automático
- Cartões de pagamento armazenados
- Tokens de acesso a serviços online
O malware procura ainda informações em navegadores baseados em Chromium, como Chrome, Edge, Brave, Opera, Arc e Vivaldi, bem como em navegadores derivados do Firefox, incluindo LibreWolf, Waterfox, Tor Browser e Zen Browser.
Carteiras de criptomoedas também são alvo
Uma das principais preocupações dos investigadores é o foco nas criptomoedas.
O Atomic macOS Stealer procura dados armazenados em diversas carteiras digitais, incluindo Exodus, Electrum, Atomic Wallet, Wasabi Wallet, Bitcoin Core, Litecoin Core, Binance Wallet, Dogecoin Wallet e TonKeeper.
Além disso, o malware consegue substituir instalações legítimas do Ledger Live e do Trezor Suite por versões adulteradas, aumentando o risco de roubo de fundos.
Telegram, Discord e Keychain também estão na lista
A recolha de informação não se limita aos navegadores e às criptomoedas.
O malware procura igualmente dados do Telegram Desktop e do Discord, notas armazenadas no Apple Notes, cookies do Safari, documentos PDF, TXT e RTF, bem como ficheiros da Apple Keychain, onde o sistema guarda palavras-passe e outras credenciais.
Toda a informação recolhida é comprimida num ficheiro ZIP e enviada para servidores controlados pelos atacantes.
ClickFix: como se proteger
Os especialistas deixam uma recomendação simples: nunca execute comandos no Terminal apenas porque um website o solicita.
Nenhum serviço legítimo necessita que os utilizadores executem comandos no Terminal para validar CAPTCHAs, corrigir problemas do navegador ou concluir verificações de segurança.
Sempre que surgir uma instrução deste género, a melhor opção é fechar imediatamente a página. A regra é simples, se não compreender exatamente o que um comando faz, não o execute.
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