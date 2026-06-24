Sim, a Ford contratou um urso de 360 kg para tentar arrombar a sua nova F-150

A Ford encontrou uma forma pouco convencional de testar o novo sistema de segurança da sua pickup F-150: pôs um urso Kodiak treinado a tentar invadi-la. De nome Tag, o animal já passou por produções como Yellowstone e, desta vez, foi chamado para "atacar" uma F-150 Platinum, com o objetivo de demonstrar a robustez do novo Ford Security Package.

Um encontro nos bosques do Oregon

Depois de anos a aperfeiçoar o Ford Security Package, a empresa não queria depender apenas de testes de laboratório para validar o novo pacote de segurança. Por isso, pensou fora da caixa.

De facto, nada testa melhor uma tecnologia do que aquilo que Sam Harris, diretor de produto do Ford Secure, descreveu como "um dos melhores ladrões da natureza".

Garras, vidro partido e uma porta aberta com mestria

O urso Kodiak de aproximadamente 363 kg e 2,3 metros de altura foi levado para o teste junto com o seu treinador, Keith Bauer, que construiu uma plataforma especial para que o urso pudesse empurrar o veículo da forma que mais gosta.

Os ursos adoram destruir coisas. Adoram partir coisas.

Resumiu Bauer, que parava o treino sempre que Tag completava uma tarefa com sucesso, para manter intacto o entusiasmo do animal na hora da filmagem.

No dia do teste, Tag não dececionou: abanou a pickup vermelha de quase 2,3 toneladas como se fosse um baloiço, arranhou os painéis laterais, partiu um vidro e meteu a pata dentro da cabine.

O urso surpreendeu até o próprio treinador ao aprender a abrir a porta, um movimento que normalmente não faz.

Segundo Harris, os puxadores da F-150, desenhadas para serem fáceis de usar com luvas, são igualmente práticos para patas de urso. Aliás, "parecia um homem disfarçado de urso, era tão natural".

O que realmente faz o pacote de segurança da Ford?

Por detrás do espetáculo, o Ford Security Package envia alertas personalizáveis através da aplicação móvel sempre que deteta uma possível intrusão na cabine, abertura de portas, desativação de hardware, inclusive métodos usados por redes de crime organizado, ou movimentos inesperados do veículo, como ser deslocado sem o motor estar ligado.

O pacote inclui ainda uma câmara para a caixa de carga com campo de visão de 180 graus, transmissão HD em tempo real e gravação na cloud, útil tanto para rever incidentes como para apresentar provas a seguradoras, mesmo em casos tão incomuns como este.

Além disso, a função Start Inhibit impede o arranque do veículo mesmo que alguém tenha uma cópia da chave, e há uma linha direta para um centro de segurança disponível 24 horas por dia.

Um teste divertido, mas pouco realista

Por muito curioso que seja o teste, testar o pacote contra um urso pouco tem que ver com a forma como os veículos são realmente roubados hoje em dia.

Os ladrões raramente partem vidros à força, recorrendo a ataques de retransmissão de sinal, amplificadores ou clonagem de chaves. Estas técnicas, mais modernas e discretas, deixariam o urso Tag confuso.

Além disso, o novo pacote levanta questões de privacidade e segurança de dados, pois muitas das funcionalidades exigem que os proprietários adiram ao ecossistema conectado da Ford, com subscrições ativas e recolha de dados do veículo.

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