IPMA alerta para trovoadas e chuva forte! Veja se o seu distrito está na lista

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu novos avisos meteorológicos devido à previsão de trovoadas, aguaceiros fortes e rajadas convectivas em vários pontos do país.

Os avisos abrangem alguns distritos de Portugal continental, com especial atenção para zonas do Norte e Centro, onde estão previstas condições favoráveis à ocorrência de trovoada e precipitação intensa.

Trovoadas e chuva forte vão atingir sete distritos

Os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de quinta-feira e Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quinta-feira. Também os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo por causa do tempo quente até às 18:00 de hoje.

A recomendação passa por manter atenção às atualizações meteorológicas, evitar comportamentos de risco durante trovoadas e ter especial cuidado em deslocações, sobretudo em zonas onde possam ocorrer fenómenos intensos.