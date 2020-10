Apesar de não ser um sistema operativo focado nos gamers, o Windows 10 tem presentes muitos elementos que o colocam nesta área. Não deixa de manter uma proximidade grande com a Xbox e o que esta consola tem para oferecer.

Uma novidade recente veio trazer uma melhoria para este sistema. Agora o Windows 10 também já tem um gestor de tarefas dedicado aos games, onde estes podem controlar quem consome os recursos e de que forma o fazem.

A ligação do Windows 10 aos gamers

A Xbox Game Bar está no sistema operativo da Microsoft quase desde que este foi lançado. Esta é uma ferramenta essencial para quem quer usar o Windows 10 para jogos e para partilhar o que vai fazendo nesta área.

Tem sido melhorada ao longo do tempo e recebendo novidades de forma constante. Agora, e ainda numa fase de testes, a Xbox Game Bar recebeu uma nova ferramenta. Está presente um novo gestor de tarefas que os gamers podem usar para gerir quem consume os recursos.

Gerir processos enquanto joga

Nesta primeira versão, que esteve dedicada aos Insiders, os utilizadores podem ver e gerir os processos que correm na máquina. Não se vai limitar aos que estão associados a jogos, mas permite ver todos os que estão a correr, mesmo que de apps do Windows 10.

Este pode ser visto de 2 modos, com mais ou menos detalhe. Caso seja expandido, dará acesso a todos os processos que correm na máquina, sendo divididos em 2 áreas diferentes. Numa vão ver os qu esta com as apps que correm e outra com os processos em segundo plano.

Microsoft mantém foco na Xbox Game Bar

Esta novidade está a ser lançada certamente de forma gradual, nas mais recentes versões do Windows 10. Claro que os utilizadores precisam de ter a Xbox Game Bar instalada, algo que encontram diretamente na loja de apps da Microsoft.

Bastará carregar em Win + G e ver como estão os processos do Windows 10, sem ter de sair de qualquer jogo. Esta é mais uma excelente novidade e melhoria que a Microsoft traz ao seu sistema operativo.