O OnePlus 8T viu finalmente a luz do dia esta semana. Depois de meses de rumores e de informação que ia escapando, foi agora apresentado, com todas as novidades e caraterísticas únicas que a marca resolveu colocar neste seu novo smartphone.

Agora que está a ser testado, surgiu uma excelente notícia para os futuros utilizadores. Todo o bloatware que a marca tinha decidido pré-instalar desapareceu e não está presente para sobrecarregar estas novas máquinas.

Bloatware desnecessário pré-instalado

Com o lançamento dos modelos anteriores, a OnePlus tomou uma decisão que não agradou aos utilizadores. Passou a ter presente software do Facebook pré-instalado, algo que não revelou no momento do lançamento, ou posteriormente.

Quando esta situação foi descoberta, e para além do descontentamento dos utilizadores, a marca justificou-se. A OnePlus revelou na altura que este bloatware pretende garantir os melhores consumos de bateria, no caso do Facebook.

OnePlus 8T já não traz o software do Facebook

Agora que o OnePlus 8T foi lançado, esta situação foi de imediato avaliada. A boa notícia é que este software do Facebook não está presente. Este boatware foi removido e não está a ser pré-instalado neste novo smartphone.

Apps como o Facebook, Messenger, Instagram, Facebook Application Manager, Facebook Installer e Notification Service deixaram de estar presentes. Não se sabe se no futuro este bloatware não voltará em novos smartphones.

Algum software ficou ainda presente no smartphone

Curiosamente, houve um software pré-instalado que foi mantido. Falamos da app do Netflix, que continua presente e instalada. Segundo o que foi revelado, esta é uma imposição após o smartphone ter sido certificado para usar este serviço.

Resta saber o que a OnePlus vai fazer no futuro. Infelizmente, os smartphones onde este bloatware está presente não pode ser limpo e este retirado. Pode ser parado, mas ficará sempre presente e a ocupar espaço.