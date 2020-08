Muitos fabricantes apostam em software de terceiros para rechear os seus smartphones com apps e com funções. Este bloatware não é de todo desejado e muitos utilizadores tentam por tudo remover estes verdadeiros causadores de problemas.

Se esta é uma prática não desejada, a verdade é que a OnePlus parece estar agora a tomar este caminho, de uma forma errada. A aposta foi feita nas apps e serviços do Facebook, que estão a fazer mais do que seria esperado.

A OnePlus mudou a sua posição

Ao depender deste software, as marcas como a OnePlus muitas vezes perdem o controlo do que é instalado e está a correr nos smartphones. No caso da marca chinesa, este comportamento não é generalizado, mas foi detetado bloatware nos dois últimos modelos lançados, o OnePlus Nord e os 8 e 8 Plus.

Este assenta num conjunto de aplicações e de serviços do Facebook, que não podem ser removidos. Para além disso, estes componentes estão a ser executados em fundo, consumindo dados e recursos de forma anormal.

Bloatware do Facebook nos smartphones

O papel destas apps e destes serviços deverá ser o de gerir as atualizações do Facebook nos OnePlus. Assim, e de forma automática, estas vão ser atualizadas e mantidas protegidas. Esta é a ideia em teoria, mas tem problemas de segurança.

A questão dos consumos de recursos é algo que deveria preocupar os utilizadores, bem como a presença de software de terceiros focada em atualizações. O pior destes é mesmo as atualizações virem fora da Play Store, algo que não é de todo recomendado.

A justificação é a atualização de apps

Confrontada com a presença de software de terceiros (bloatware) no OxygenOS, a OnePlus revelou que este pretende garantir os melhores consumos de bateria, no caso do Facebook. Também o Netflix está presente e neste caso pretende-se uma melhor reprodução em HDR.

Não se esperava esta posição da OnePlus nos seus smartphones mais recentes e ainda para mais com uma empresa como o Facebook. Não se sabe se este será um comportamento a repetir no futuro em novos equipamentos ou se até virá nas próximas atualizações do OxygenOS.