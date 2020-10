O dia de ontem foi mais um de grande aposta da Apple. A marca tinha preparada uma apresentação onde revelou o novo iPhone 12 em todas as suas novas versões e não desiludiu com o que revelou. As novidades estão conhecidas e apresentadas, prontas para chegar ao mercado.

É agora hora de recordar tudo o que foi apresentado, com o detalhe necessário. Não se imita ao novo iPhone, mas cobre todas as novidades que reveladas neste evento Hi, Speed.

O foco do dia de ontem estava no novo iPhone. Mesmo sem qualquer revelação concreta sobre o que ia chegar, as certezas eram muitas. Havia sempre a dúvida sobre o que mais a Apple tinha para mostrar, mesmo que houvesse já algumas suspeitas.

HomePod Mini: Um novo HomePod da Apple

A primeira grande novidade que Tim Cook revelou no evento da Apple está associada à música e a todo o controlo que se quer em casa. Falamos do novo HomePod Mini, que vem assumir um lugar de destaque nas propostas da Apple.

Esta coluna segue a linha da sua antecessora, mas reduz as suas dimensões para um novo patamar. Num mercado já com muitas propostas, esta quer conquistar os utilizadores da Apple. Com hardware que explora o melhor do som, tem também tecnologias para o tornar ainda melhor.

Porque será um elemento que estará em quase todas as divisões da casa, o HomePod Mini poderá ser usado em grupo. Assim, cria um ambiente estéreo e melhora ainda mais o som. Pode ainda ser usado como um intercomunicador entre os utilizadores

A presença da Siri vem garantir a inteligência necessária para ser uma assistente virtual. Interagem com os serviços da Apple e em breve com outros. Também o iPhone terá uma vantagem aqui, ao receber feedback do HomePod Mini.

O HomePod Mini chegará a um preço muito reduzido, sendo assim acessível e simples colocar vários numa casa. O seu preço será de 99 dólares e poderá ser encomendado no próximo dia 6 de novembro. As entregas começam no dia 16 de novembro.

iPhone 12 abre o caminho para a inovação

A segunda proposta da Apple a ser revelada foi o iPhone 12. Este é o modelo base de toda a linha de propostas da Apple, e onde a marca acabou por revelar muitas das novidades que tinha preparadas para este ano.

Claro que a maior delas foi mesmo a chegada do 5G aos smartphones da marca, algo que a Apple tinha mesmo de apresentar, dado que a concorrência já está a apostar forte nesta área das telecomunicações.

Com o novo SoC A14 Bionic, a Apple consegue oferecer um desempenho 50% superior face ao seu antecessor. Este SoC tem 6 núcleos e é o primeiro chip 5nm a estar integrado num smartphone. Destaque também para os 11,8 mil milhões de transístores. Segundo a própria Apple, este SoC é capaz de realizar 11 triliões de operações por segundo.

No ecrã a marca apostou num ecrã Super Retina XDR com de 6.1″ com tecnologia OLED e com o “novo” vidro Ceramic Shield da Corning. Segundo a Apple, este novo vidro é mais resistente a quedas.

A fotografia tem sido uma aposta da Apple e o iPhone 12 não é diferente. O iPhone 12 traz assim dois sensores de 12MP e a lente é constituída por 7 elementos o que garante melhores fotos mesmo em ambientes com pouca luz. A abertura é de f/1.6. Na frente há também um sensor com 12MP.

Como novidade temos também o MagSafe, um sensor magnético que permitirá um carregamento mais seguro e com muitas potencialidades que devem ser exploradas.

O iPhone 12 custará 929 euros e estará disponível em várias cores. Como já era esperado, o iPhone 12 não traz carregador nem os tradicionais auscultadores.

iPhone 12 mini: uma novidade para conquistar utilizadores

A par com o novo modelo, a Apple revelou outra novidade importante. Chama-se iPhone 12 mini e quer conquistar um espaço próprio no mercado dos smartphones. Este não é a substituição do iPhone SE, mas consegue estar acima deste.

Este novo modelo traz todas as funcionalidades que o modelo maior, mas concentra isto tudo num corpo mais pequeno. Assim, temos um ecrã de 5.4 polegadas, o garante uma muito melhor utilização que o modelo SE.

Tudo o resto é igual ao que conhecemos com o modelo maior. Temos o 5G, um módulo de 2 câmaras e carregamento com MagSafe.

A Apple revelou que este será o smartphone 5G mais pequeno do mercado, o que o destaca de forma única.

O iPhone 12 mini chegará muito em breve e terá um preço de 829 euros (699 dólares).

As grandes novidades: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

As últimas grandes novidades deste evento foram mesmo o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Estes são os modelos de topo da marca e onde esta mais investe em novidades.

Este ano voltaram a não deixar os créditos por mãos alheias e estes 2 modelos voltam a mostrar o que a marca melhor sabe fazer no campo dos smartphones. Para além de ecrãs maiores, com 6,1″ e 6,7″, há ainda que contar com o novo SoC A14 Bionic.

Uma das novidades dos novos modelos é o Apple ProRAW. O formato ProRAW contém todas as informações RAW habituais, além dos dados do sistema de imagem da Apple. Os ajustes de redução de ruído e exposição já estão aplicados, dando-lhe mais tempo para otimizar as cores e o equilíbrio de brancos.

O iPhone 12 Pro grava vídeo em HDR a 10 bits, deixando para trás os 8 bits. São 700 milhões de cores em vídeos muito mais realistas. Estes modelos podem também contar agora com a presença de um sensor LiDAR.

Para além do 5G, o iPhone 12 Pro alcança velocidades LTE até 2 Gbps, para fazer download de ficheiros grandes, carregar fotografias e ver vídeos de alta qualidade em streaming, com uma rapidez inédita.

O iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max estarão disponíveis 4 cores: cinzento, dourado, prateado e também no novo azul.

Em termos de preços, estes dois modelos estão no topo da tabela da Apple. Assim, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max vão ter como preço base no nosso país 1179 euros e 1279 euros, respetivamente.

As pré-comendas podem ser realizadas já a partir de 16 de outubro, no site da Apple. A sua chegada ao mercado é esperada alguns dias depois.

Caso pretenda, pode rever toda a apresentação da Apple num resumo da própria marca. Aqui, e em menos de 1 minuto, vão poder ver todas novidades que Tim Cook e a sua equipa revelaram ontem ao final da tarde