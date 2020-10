Smart TV: OPPO prepara-se para entrar também nesta corrida

A produção de smartphones por si só já é bastante rentável para as empresas grandes do segmento. No entanto, o mercado das televisões inteligentes, as smart TV, tem ganho uma importância tal que hoje vemos muitas empresas a querer entrar também nesta corrida. Depois da Xiaomi ou da OnePlus, é a vez da OPPO.

A nova smart TV chega a 19 de outubro.

A OPPO é hoje uma das mais relevantes empresas no segmento dos smartphones. Esta empresa chinesa destaca-se essencialmente pelas tecnologias de carregamento rápido que tem desenvolvido, mas o desempenho dos smartphones não fica esquecido, tendo alguns dos mais poderosos do mercado no seu portfólio.

Agora a empresa quer dar um passo além. Hoje mesmo anunciou, através da sua conta na rede social Weibo, o evento onde dará a conhecer a sua primeira smart TV.

OPPO Smart TV chega a 19 de outubro

One More Step é a frase que se destaca no cartaz de anúncio do novo lançamento. “Mais um passo” é então aquilo que a OnePlus vai dar na sua passagem pelo mundo da tecnologia.

Segundo rumores anteriores ao anúncio deste novo lançamento, a televisão inteligente da OPPO virá com uma câmara pop-up que irá permitir fazer videochamadas a partir da TV.

O ecrã desta televisão será baseado em tecnologia de nanocristais de semicondutores, comummente chamada de Quantum Dot display, que melhoram, resumidamente, a gama de cores do ecrã.

Neste lançamento, são aguardados dois tamanhos, uma de 65″ e outra de 55″, A65U0B00 e A55U0B00, respeitvamente. Estes dois modelos apareceram descritos no processo de certificação 3C. Por fim, é esperado que ambos os modelos tenham resolução 4K e uma taxa de atualização de 120Hz.