A Huawei sempre foi independente no que toca a criar os seus processadores, colocando-os num patamar sempre elevado. Estes batem-se de forma igual com a concorrência e provam que a marca consegue ter nos seus smartphones as melhores propostas.

O próximo smartphone da Huawei está a dias de ser apresentado e será o primeiro a trazer o novo Kirin 9000. Este teve agora os seus resultados de benchmark revelados e parece estar pronto para se bater com a concorrência. Os valores apresentados mostram que vai batê-los de imediato.

Kirin 9000 vai chegar em breve

Ainda é cedo para saber muito do que o Mate 40 da Huawei vai trazer, mas algumas certezas foram já confirmadas. Uma delas, provavelmente das mais importantes, é a chegada do novo SoC Kirin 9000, que se vai estrear neste smartphone.

O processador da Huawei foi agora avaliado e os resultados apresentados. Estes colocam-no a um nível acima do que o mercado tem agora para oferecer, revelando que poderá bater a concorrência direta. Ainda que iniciais, estes são dados muito relevantes.

SoC da Huawei vai bater a concorrência</h2

O primeiro resultado vem da Antutu e compara o novo Kirin com o SoC Exynos 1080. Aqui claramente a vantagem pende para o lado da Huawei. Este vence em quase todos os testes o SoC da Samsung, sendo apenas batido no UX.

A segunda informação vem da Geekbench e revela um cenário muito similar. Aqui a comparação é entre o novo Kirin, o Snapdragon 865 e o Kirin 990 5G, que equipa atualmente os smartphones da Huawei.

Benchmark revela desempenho promissor

Neste comparativo o cenário de domínio total é mantido e o Snapdragon 865 volta a perder. Mais uma vez é nos testes de UX que o Kirin 9000 tem um resultado mais baixo. Em todos os restantes o domínio é total.

Esta é uma excelente revelação para o próximo smartphone da Huawei. Com desempenho a este nível, o Mate 40 irá rapidamente ocupar um lugar de destaque e ficar no topo das tabelas de prestações. Claro que toda a qualidade fotográfica será também uma realidade, com tem sido visto nos smartphones da marca.