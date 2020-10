Apple lançou há algumas horas o iOS 14.1 para iPhone. No dia de lançamento do iPhone 12, a empresa de Cupertino deu o salto da versão iOS 14.0.1, lançado no passado dia 19 de setembro, para a versão GM do iOS 14.1. Aliás, era uma jogada que já se previa com a necessidade de correção de alguns bugs e introdução de novidades que apenas vão surgir nos novos iPhones. Não se contava era que passasse logo para a versão final, sem que esta saísse a público para os programadores.

Portanto, esta será a versão que equipará o iPhone 12 e possibilitará o restauro das cópias de segurança do iOS 14.0.1.

Apple lança iOS 14.1 para iPhone 12

Já havíamos falado nisso há umas semanas. Se os utilizadores fizessem a instalação da versão beta do iOS 14.2, posteriormente não iriam conseguir restaurar esses dados para a versão iOS 14.1 que poderia vir no novo iPhone. Tal e qual, há algumas horas a empresa de Cupertino deixou na área de programadores a versão GM para restauro do iOS 14.1.

Os developers “estranharam” que esta atualização aparecesse desta forma, dado que deveria ter sido uma continuidade ou da versão estável iOS 14.0.1, ou da versão beta iOS 14.2. No entanto, o que apareceu ontem ao final do dia foi o Restore.ipsw. Esta versão claramente foi a pensar no iPhone 12, mas estará disponível para todas as versões do iPhone (compatíveis com o iOS 14), muito em breve.

Como instalar o 14.1 no seu iPhone

Para descarregar e instalar o iOS 14.1 GM deverá ter uma conta developer e terá de descarregar a versão de restauro que pesa 5 GB. Posteriormente, liga o seu iPhone ao Mac e força a procura do ipsw no seu disco, pressionando a tecla option+botão Restaurar iPhone. Será necessário desligar no iCloud a opção Encontrar. Assim, vá a Definições > ID Apple > Encontrar > Encontrar iPhone > Não.

Leia também: