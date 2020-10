Amazon Prime Video cresce e ameaça cada vez mais a liderança da Netflix

Os utilizadores estão, gradualmente, a optar mais pela assinatura dos serviços de streaming do que pelas vias ilegais de conteúdos. A Netflix é, sem dúvida, a escolha da esmagadora maioria das pessoas para verem cómoda e legalmente os seus filmes e séries preferidos.

No entanto, de acordo com os resultados do terceiro trimestre de 2020, a Amazon Prime Videos tem crescido aos poucos e está cada vez mais próxima de ameaçar a liderança da Netflix.

Amazon Prime Video cada vez mais próxima da Netflix

Recentemente questionámos os nossos leitores sobre qual a plataforma de streaming que preferem para ver os filmes e séries. A esmagadora maioria dos participantes escolheu a Netflix, com 74% dos votos. Por sua vez, a Amazon Prime Video foi votada por apenas 3% dos leitores.

No entanto a realidade ao nível global poderá ser um pouco diferente. E os dados mais recentes relativos ao terceiro trimestre deste ano apontam para isso mesmo.

Segundo os números apurados pela Reelgood, uma plataforma que agrega conteúdos dos vários serviços de streaming, apesar de a Netflix continuar a liderar neste mercado, a distância que a separa da Amazon Prime Video é cada vez menor.

Através do seguinte gráfico, verifica-se que a Netflix desceu significativamente a sua quota de mercado de 32% no segundo trimestre para 25% no terceiro trimestre de 2020. Por sua vez, a Amazon Prime Video aumentou a sua participação de 20% para 21%, estando agora a apenas 4 pontos percentuais de diferença da líder.

HBO Max também em ascensão

Quanto às restantes plataformas analisadas, a Hulu também desceu de 19% para 15%, enquanto que a HBO Max teve uma acentuada subida de 3% para 8%.

De acordo com os analistas da Reelgood, este aumento da HBO pode dever-se parcialmente ao facto de ter iniciado mais tarde durante o 2º trimestre, arrancando depois já em forma nos últimos três meses. Outro motivo poderá ser por a plataforma disponibilizar conteúdos considerados como sendo os mais vistos de julho a setembro. Alguns exemplos são o Joker, Birds of Prey, The Matrix, An American Pickle, Game of Thrones, Raised by Wolves, Rick e Morty, etc.

Já a Disney+ manteve os 6% de quota de mercado em ambos os trimestres.

Vamos aguardar pelo desempenho das plataformas até ao final do ano e verificar depois como se encontram estes resultados. Isto porque, entre outros fatores, poderá haver algum aumento de preços nas assinaturas da Netflix.

