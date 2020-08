As plataformas de streaming foram uma verdadeira salvação para muitas pessoas durante o confinamento. Através da transmissão de conteúdos, como filmes e séries, os utilizadores puderam passar o tempo de uma forma mais rápida e menos penosa.

Mas como existem vários diferentes serviços disponíveis online, questionámos os leitores sobre qual a plataforma de streaming que mais usam. A grande vencedora foi indiscutivelmente a Netflix, mas vamos conhecer todos os resultados.

Qual a plataforma de streaming que mais usa?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.184 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, não há espaço para muitas dúvidas pois a Netflix é a plataforma de streaming mais utilizada pela maioria das pessoas, tendo sido escolha de 74% dos leitores (1.607 votos).

Em segundo lugar ficou a HBO, mas com apenas 5% dos votos (117 votos), seguida da Amazon Prime com 3% (73 votos) e da AppleTv+ com 2% (35 votos). Em quinto lugar encontra-se a Disney+ somente com 1% das escolhas (28 votos).

No fundo da lista, com a menor quantidade de interessados, constam as plataformas Filmin (8 votos), Hulu (8 votos) e MUBI (5 votos).

Por outro lado, 14% dos votantes indicou que usa outra plataforma de streaming que não alguma das da lista (303 votos).

Resultados em gráfico

Com base destes resultados podemos então concluir que, mesmo com várias ofertas de serviços de streaming, a Netflix é sem dúvida a primeira escolha da grande parte dos utilizadores. Assim, deixamos algumas sugestões:

Se não respondeu a esta questão, diga-nos agora qual é a plataforma de streaming que mais usa.

